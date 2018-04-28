Курган, 28 апреля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Писатель Александр Солженицын не является моральным авторитетом, и его имя не должно прославляться в России. Об этом во время пикета в Кургане заявил представитель российского движения «Суть времени», передаёт 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Пикет у департамента социальной политики

Сегодня, 28 апреля, в Кургане прошли одиночные пикеты — возле регионального и городского управления образования. На плакате, с которым вышли пикетчики, написано: «Очернителю истории Солженицыну — не место в школьной программе!»

Возле управления образования Курганской области

Один из пикетов проходил около областного департамента образования и науки. К участнику акции подошел сотрудник учреждения и спросил, что общественников «не устраивает в Солженицыне».

ИА Красная Весна Пикет у департамента науки и образования

«Солженицын — пропагандист, он не искал исторической правды, он бесконечно накручивал число репрессированных, а на его идеях построены сегодня учебники истории. Сопоставив «Архипелаг ГУЛАГ» и учебники истории, можно убедиться, что мысли Солженицына прослеживаются в школьной программе красной нитью», — ответил общественник.

«В литературе Солженицын подается как моральный авторитет, но каким моральным авторитетом может быть человек, который оправдывал власовцев и бандеровцев? — возмутился он. — Мы — за патриотическое воспитание, а Солженицын насквозь антипатриотичен».

Пикет привлек внимание и рядовых граждан: к общественнику с плакатом подошел пожилой человек, который начал защищать Солженицына. В ходе спора обнаружилось, что «защитник» считает Солженицына компетентным в вопросах истории репрессий.

У департамента социальной политики города Кургана

Второй пикет «Суть времени» провело возле здания департамента социальной политики города Кургана, куда входит и городское управление образования.

Во время пикета из дверей здания вышел человек в форме охранника и, не представившись, стал настаивать на прекращении пикета, угрожая обратиться в полицию. Однако полиция, которая ранее проверила документы, не предъявила никаких претензий.

Общественник продолжил акцию, пояснив представителю департамента, что имеет право провести одиночный пикет у государственного учреждения.

Напомним, пикеты против восхваления Солженицына проходят с 26 апреля по всей России. Так, 28 апреля одиночный пикет был проведен в Челябинске на площади Ярославского. На плакате было написано: «Учим детей по Солженицыну — получаем покаянные выступления в бундестаге».