Калининград, 28 апреля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. В Калининграде частично разрушен памятный знак на месте мемориального некрополя известным немецким учёным, жившим в Кёнигсберге в XVIII—XIX веках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события, неизвестными буквально вырваны кирпичные кубы, которые окаймляли мемориал.

Андрей Выползов ИА REGNUM Масштабы вандализма на памятнике немецким учёным в Калининграде

По словам горожан, проживающих неподалёку, ещё три дня назад памятник был в надлежащем виде. Калининградка по имени Галина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в этом сквере ежевечерне собираются толпы молодёжи, которые распивают спиртные напитки и бьют бутылки.

В подтверждении сказанному корреспондент ИА REGNUM увидел в сквере патрульно-постовую машину Росгвардии, сотрудники которой пояснили, что дежурят здесь именно из-за компаний подростков.

Увидев масштабы разрушения памятника, сотрудник Росгвардии заверил нашего корреспондента, что доложит об акте вандализма руководству.

Напомним, памятник был открыт в 2014 году и этому предшествовал скандал. Прямо на старом кладбище, где похоронены учёные, началось возведение многоэтажного дома. При этом строители были уличены в варварской манере ведения земляных работ.

В конечном итоге решено было установить мемориал учёным.

В некрополе захоронены: Фридрих Бессель (1784−1846) — астроном, создатель нового раздела астрономии — «астрометрии», основатель и директор Кёнигсбергской астрономической обсерватории; Август Вертер (1815−1869) — профессор химии; Теодор Гиппель (1741−1796) — поэт, писатель, публицист; Франц Нейман (1798−1895) — физик, основоположник теоретической физики как отдельного направления науки; Иоганн Розенкранц (1805−1879) — философ и писатель, один из наиболее талантливых и разносторонних учеников Гегеля; Лоиз Кёлер (1820−1886) — композитор, музыковед, автор учебников, которыми пользуются до сего дня; Карл Лерс (1802−1878) — лингвист; Роберт Каспари (1818−1887) — ботаник и директор ботанического сада в Кёнигсберге; Фридрих Ришело (1808−1875) — профессор математик.