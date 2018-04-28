Чебоксары, 28 апреля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Чувашия направила заявку в Ростуризм, предоставив инвестиционный проект «Туристский кластер «Чувашия — сердце Волги». Расходы на инфраструктуру оцениваются в 2 млрд рублей, частные инвестиции — в 4,8 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Cap.ru Субкластер «Чебоксары – центр речного круизного туризма»

Чувашия представила инвестиционный проект для включения в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019−2025 годы» — это проект «Туристский кластер «Чувашия — сердце Волги». Он включает в себя два субкластера: «Чебоксары — центр речного круизного туризма» и «Чувашия — центр оздоровительного туризма». По предварительным расчетам чиновников, общая стоимость строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта составляет более 2 млрд рублей. Внебюджетные инвестиции, по предварительным данным, превысят 4,8 млрд рублей.

Cap.ru Проект гостининого комплекса

Ядром субкластера «Чебоксары — центр речного круизного туризма» станет Речной порт, территория Чебоксарского Залива и Московская набережная. В мэрии отмечают, что соглашения с инвесторами в рамках развития данного направления подписаны на строительство гостиничных комплексов и многофункциональных центров, воссоздание и реконструкцию объектов культурного наследия, реконструкцию международного аэропорта. Также предусматривается строительство и модернизация обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов, таких как яхт-клуб, создание базы для вейкпарка, кайтинга, экскурсионных автобусов, организация речного такси, установка колеса обозрения и других элементов активности туристской инфраструктуры.

К примеру, на модернизацию инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади и чебоксарского залива планируется получить из федерального бюджета более 1,2 млрд рублей, завершение работ намечено на 2022 год. Ожидается, что на Красной площади за счёт частных средств будут установлены поющие фонтаны, вейк-парк (30 млн рублей) и обновлённое колесо обозрения (150 млн рублей). Власти также хотят реализовать в 2019 году четвёртый этап реконструкции Московской набережной (участок у Свято-Троицкого монастыря): за счёт 158 млн рублей из федерального бюджета и 10,1 млн рублей из бюджетов других уровней.

Cap.ru Реконструкция объекта культурного наследия на Арбате

До 2023 года планируется достроить «Отель-Одис», в 2021 году реконструировать санаторий «Чувашия курорт», воссоздать и реконструировать за счёт инвестиций объекты культурного наследия «Дом Зелейщикова» и «Каменный двухэтажный дом» по бульвару Купца Ефремова. Кроме того, реконструирован будет и аэропорт за счёт частных инвестиций (550 млн рублей).

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Субкластер «Чувашия — центр оздоровительного туризма» включает в себя развитие инфраструктуры лечебно-оздоровительного и реабилитационного отдыха. Мероприятия, внесенные инвесторами, включают модернизацию электрических сетей, газоснабжения, водоснабжения, а также реконструкцию проездов и дорог к санаторно-курортным комплексам.

Cap.ru Четвёртый этап реконструкции Московской набережной

Соответствующая заявка направлено в Ростуризм, защита будет проходить в мае.