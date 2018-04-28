Сургут, Югра, 28 апреля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Российскаянефтяная и газодобывающая компания ОАО «Сургутнефтегаз» опубликовала отчет по итогам минувшего финансового года. Чистая прибыль по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) превысила 194 млрд рублей, сообщается в отчете.

Добыча нефти

Уточняется, что чистая прибыль «Сургутнефтегаза» в 2017 году составила 194,658 млрд руб. При этом годом ранее (2016 г.) чистый убыток был равен 62,1 млрд руб. в 2016 году.

Также в отчете приводятся данные о доходах и расходах компании по разным показателям. Выручка выросла до 1,175 трлн рублей (+15,1%). Прибыль до налогообложения составила 246,433 млрд рублей (в 2016 году был убыток в 72,197 млрд рублей).

Операционные расходы также выросли до 902,632 млрд рублей — на18,2%. Снизился убыток компании от курсовых разниц: в 2017 году он составил 118,428 млрд рублей (минус 438,601 млрд рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти в начале апреля 2018 года ввели санкции против ряда бизнесменов, в числе которых оказался и гендиректор и совладелец компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов.