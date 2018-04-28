Липецк, 28 апреля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В Липецке 9 мая 2018 года в пятый раз пройдет акция «Бессмертный полк». Для многих его участников это шествие станет особенным. Например, активист Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Беребеня в 2018 году встанет в ряды «Бессмертного полка» впервые. Активист рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как встреча с «Бессмертным полком» стала самым ярким моментом в его жизни и вдохновила на участие в общественной деятельности.

Марина Каширская ИА REGNUM «Бессмертный полк»

«Я, если честно, до 2016 года вообще не знал, что такое «Бессмертный полк». Но все изменилось в тот момент, когда по дороге я увидел огромную колонну людей. Я просто встал, как вкопанный. Я не знал, что это, и потом уже, когда люди подошли ближе, я увидел, что это «Бессмертный полк».

Я знал, что 9 мая проходит парад Победы… Но не думал, что это может быть настолько масштабно. И вот то, что они шли с портретами своих прадедов, своих дедушек, родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, меня очень сильно вдохновило. В этот момент для меня всё перевернулось», — рассказал активист.

По словам Сергея, именно тогда он решил, что должен почтить память своего дедушки, присоединившись к «Бессмертному полку». С детства Сергей знал, что его прадедушка — Григорий Яковлевич Булгаков — настоящий герой. Он дошел до Берлина и несколько раз горел в танке. Именно его портрет правнук понесет 9 мая.

«После этого я пришел в добровольческую деятельность, сейчас занимаюсь патриотическим воспитанием молодёжи, вот прямо сейчас нахожусь в детском доме, где мы будем сказку показывать детям.

В этом году я буду помогать организаторам бессмертного полка в моем городе, Липецке. Буду координировать работу волонтёров, которые будут спускаться колонной, на протяжении всего пути. Мои знакомые, студенты, тоже пойдут в «Бессмертном полку» с портретами своих родственников — людей, которые подарили нам жизнь», — рассказывает Сергей.

Решение принять участие в шествии с портретом своего прадедушки сильно изменило жизнь Сергея Беребени. Участие в волонтёрском движении принесло новые знакомства, новые путешествия и новые заботы:

«Когда я первый раз познакомился с людьми из «Волонтеров Победы», понял, что это именно те люди, которые пойдут до конца, чтобы помочь абсолютно каждому. Когда я сам вступил в ряды волонтеров, меня поддерживали, говорили, что я справлюсь. Я участвовал в мероприятиях к 75-летию победы в Сталинградской битве, и именно на этом слёте я понял, что волонтеры — это большая команда. Мы помогали в организации парада — работали на пределах возможностей, буквально не спали.

Со всех разных уголков нашей страны меня теперь зовут в гости. Когда я не занимался волонтерской деятельностью, у меня были друзья в родном городе — а сейчас очень много друзей по всей России. Это очень масштабная команда, но в то же время у нас очень тёплая, семейная обстановка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Липецке «Бессмертный полк» собрал более 40 тысяч участников. Горожане с фотографиями своих родственников-фронтовиков прошли от площади Победы до площади Петра Великого. Акция проходит в областном центре с 2014 года. Акция «Бессмертный полк-2017» стала самой массовой.