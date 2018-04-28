Тегеран, 28 апреля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Российская Федерация, Исламская Республика Иран и Турция подтвердили свою приверженность сохранению режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, а также призвали Организацию Объединённых Наций и все мировое сообщество оказать помощь Сирии во благо всех сирийцев. Соответствующее совместное заявление министров иностранных дел трёх стран было опубликовано сегодня, 28 апреля, на официальном сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Christiaan Triebert Война в Сирии

«Подчеркнув важность усилий, направленных на снижение насилия, повторно выразили приверженность сохранению режима прекращения огня, который помог снизить насилие на земле и сыграл эффективную роль в сокращении гуманитарных тягот», — сказано в заявлении.

Также в совместном заявлении сказано, что главы МИД России, Ирана и Турции обратились к ООН и международному сообществу с просьбой оказать помощь Сирии во благо всех сирийцев, в частности путём разминирования, восстановления инфраструктуры страны и сохранения исторического наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно военно-дипломатические усилия России и Ирана привели к коренному изменению ситуации в Сирии. Благодаря ситуационному союзу Москвы, Дамаска и Тегерана удалось нанести серьезное поражение международному терроризму в Сирии и стабилизировать законное сирийское правительство, которое смогло восстановить контроль над значительной частью территории Арабской Республики.

Именно Россия, Иран и Турция смогли склонить большинство мелких группировок боевиков в Сирии к переговорам с Дамаском и фактической капитуляции.