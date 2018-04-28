Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В Петербурге власти полностью контролируют ситуацию с бездомными собаками на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила в субботу, 28 апреля, вице-губернатор Анна Митянина.

AlexisMartin_mb Бродячие собаки

«Ситуация стабильная, спокойная, управляемая, абсолютно профессиональная», — подчеркнула Митянина.

По ее словам, в городе сделали всё, чтобы освободить необходимые территории от безнадзорных животных, причем сделано это было гуманно.

«Таким образом, чтобы потом вернуть их в ту же среду обитания, где они находятся. Эти планы реализованы, и никаких сомнений относительно качества этой работы у меня нет», — заявила Митянина.

Напомним, ранее оргкомитет ЧМ-2018 и министерство спорта России заявляли о распределении бездомных животных по временным или постоянным приютам в городах, принимающих матчи мирового первенства.

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В январе зоозащитники заявили, что в этих городах началась массовая ликвидация безнадзорных собак. Тендеры на «отлов, содержание и уничтожение» безнадзорных животных открыто публиковались на портале госзакупок, такой конкурс объявляли, например, власти Волгограда.

Петиция против истребления животных ради большого футбола собрала на одном из сайтов в интернете почти 2 млн подписей. Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов заявлял, что после резонанса в СМИ и поручений со стороны правительства в регионах безобразия прекратились, хотя из некоторых мест продолжали «поступать сигналы о жестоком обращении».

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Отметим, петербургское Управление ветеринарии подписало контракт на 6 млн рублей на отлов, кастрацию, чипирование собак — об уничтожении в документах ничего не говорилось. В Северной столице уже готовы принять специальную декларацию об ответственном обращении с животными. Сегодня ее обсудили на заседании правительства города.

«Декларация — это новый совершенно подход. Это диалог, компромисс между властью и обществом. Общество сознает уровень ответственности, все те владельцы домашних животных, что у нас в городе есть, надеюсь, поддержат эти инициативы, принципы обращения с домашними животными. Ну, а государство со своей стороны окажет все меры поддержки, чтобы люди, имеющие и не имеющие животных, чувствовали себя комфортно», — сказала Анна Митянина.

Она предложила губернатору Георгию Полтавченко согласиться с документом уже сейчас, но он поручил сначала обсудить это с горожанами. Полтавченко признал, что тема обращения с животными актуальна для любого мегаполиса, в том числе и для Петербурга.

«Наверное, назрел момент издания какого-то документа. Предложение хорошее, конечно. Но декларация, как я понимаю, подразумевает общественную согласованность. Я как губернатор могу, конечно, подписать ее, не советуясь с жителями города, но правильно ли это будет?» — заметил градоначальник.

В итоге, декларацию решили разместить в интернете на официальных сайтах ведомств, чиновники ждут отзывы, мнения и предложения на этот счет от горожан и общественных организаций в течение месяца, после чего будет подписан итоговый документ.

По официальным данным, сейчас в Петербурге живут около 1 млн домашних кошек, 300 тыс. домашних собак, 1,5 тыс. лошадей, 20 тыс. сельскохозяйственных животных. Кроме того, в границах города бегают 7−8 тыс. бездомных собак и кошек. В Северной столице действуют семь приютов для животных, где содержатся около 1,5 тыс. псов и более 600 кошек.