Симферополь, 28 апреля, 2018, 16:50 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы для гражданских и оборонных предприятий Крыма сформируют план загрузки до 2030 года, а также разработают алгоритм создания оборотных средств на техническое перевооружение. Об этом по итогам Морской коллегии в Ливадии заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мы не можем быть довольны тем, что горизонт заказа наших предприятий составляет два — три года. Поэтому мы сформируем план загрузки крымских предприятий, причём не только оборонной промышленности, потому что они все двойного назначения, — на перспективу не менее чем до 2030 года. Мы это уже делали с заводом «Звезда» на Дальнем Востоке», — заверил вице-премьер.

Также, по его словам, будет разработан определённый алгоритм, связанный с тем, чтобы у предприятий обязательно были оборотные средства на техническое перевооружение.

«Работать на том оборудовании, которое сейчас имеется на этих предприятиях, можно только по текущим заказам», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Напомним, в конце прошлого года было принято решение о том, что феодосийский завод «Море» перейдёт в управление госкорпорации «Ростех» под управление концерна «Калашников».

Сегодня, 28 апреля, в Ливадии вице-премьер также сообщил, что российский концерн в скором времени станет оператором перевозок и одновременно производителем судов в Крыму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время отчёта перед депутатами крымского парламента глава РК Сергей Аксёнов отмечал, что ОПК Крыма успешно выполняет госзаказы на 22 миллиардов рублей, а также готов участвовать в деле развития российской Арктики. А феодосийский завод «Море» успешно строит три малых ракетных корабля проекта 22 800 и рейдовый водолазный катер.