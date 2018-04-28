Калуга, 28 апреля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. В Калуге прошёл конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, конкурсная комиссия рекомендовала заключить контракт с государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор». Данное предприятие получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и право на заключение соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО.

Мусорные контейнеры

Соглашение заключили 28 апреля, а к своим обязанностям оператор приступит с 1 января 2019 года, когда на территории Калужского региона заработает новая территориальная схема обращения с отходами.

«Схема обращения с ТКО в настоящее время претерпевает ряд серьёзных изменений и призвана преобразовать систему работы отрасли. Нововведения позволят систематизировать сферу обращения с отходами — от сбора и вывоза, до сортировки, переработки и утилизации мусора. Очень важно, что победу в конкурсе одержало именно местное государственное предприятие, которое досконально знает все этапы проблем обращения с отходами в регионе. Его работа будет направлена на реализацию множества задач, качественное решение которых позволит выстроить четкую схему всех действий, осуществляемых с постоянно образующимся мусором», — заявил министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков.

Напомним, региональный оператор по обращению с отходами — одно из нововведений сферы утилизации мусора. Мусор образуются постоянно и в огромных количествах, управлять им достаточно сложно. Для улучшения регулирования процессов в настоящее время в России проводится реформирование системы обращения с отходами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно требованиям Минстроя РФ, новую схему обращения с ТКО должны внедрить в российских регионах до 1 января 2019 года. Субъектам необходимо разработать территориальные схемы обращения с отходами, установить норму накопления на одного человека с учетом четырёх сезонов, утвердить региональные программы, подготовить документацию об отборе региональных операторов и не позднее 1 мая 2018 года заключить соглашения. юридических лиц по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Пока с региональным оператором не заключено соглашение, плата за вывоз ТКО включается в состав оплаты за содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Затем будет действовать единый тариф.

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Отметим, в Калужском регионе сложилась крайнее сложная ситуация с утилизацией и переработкой бытовых отходов — область буквально «утопает» в мусоре. Большинство полигонов переполнены и пришли в негодность. Ситуация усугубляется ещё и тем, что, помимо местного мусора, на калужскую землю везут бытовые отходы из Москвы и Подмосковья.

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