Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Второй серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22 800 («Каракурт») спустят на воду на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом 5 мая 2018 года. Корабль получил имя «Шквал» и после достройки войдет в состав ВМФ России. Об этом ИА REGNUM сообщили в субботу, 28 апреля, в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ.

ВМФ России МРК «Шквал»

Сочетание малых размеров и мощного ракетного вооружения, в составе которого новейшие крылатые ракеты «Калибр», делает корабли этого типа смертельно опасными как для надводных, так и для наземных целей противника.

В торжественной церемонии спуска на воду МРК «Шквал» примут участие представители Минобороны РФ, Главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также организаций и предприятий, задействованных в строительстве кораблей проекта 22 800.

«Шквал» станет уже третьим кораблем этого проекта, построенным на «Пелле». Головной МРК «Ураган» и первый серийный корабль «Тайфун» в настоящее время находятся на воде, у достроечной набережной завода. Оба этих корабля были заложены в один день, 24 декабря 2015 года. «Ураган» был спущен на воду летом 2017 года, а «Тайфун» — в ноябре 2017 года.

МРК проекта 22 800 спроектированы Центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз».

Водоизмещение такого корабля — около 800 тонн, длина — 67 м, ширина — 11 м, скорость — свыше 30 узлов. Они оснащены двигательной установкой российского производства. В составе вооружения МРК проекта «Каракурт» — ракетный комплекс «Калибр-НК», 76,2-мм артиллерийская установка, две скорострельные 30-мм артустановки и крупнокалиберный пулемёт «Корд», а также современное радиотехническое вооружение.

«Среди основных преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности», — отмечают в пресс-службе ВМФ.

Малые ракетные корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, что позволяет их использовать в составе разнородных и однородных группировок сил флота на значительном удалении от постоянных пунктов дислокации.

Судостроительный завод «Пелла» занимает лидирующее положение на российском рынке буксиростроения, выпускает суда нового поколения, которые успешно эксплуатируют во всех крупных российских портах. Одновременно завод строит новейшие корабли для ВМФ. Завод расположен в городе Отрадное Кировского района Ленобласти и является частью судостроительного кластера этого региона.