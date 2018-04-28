Севастополь, 28 апреля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Корпорации развития Севастополя до сих пор не имеет нормативной базы и полномочий по работе с инвесторами, которые правительство города должно было ей изначально предоставить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава корпорации Олег Николаев, комментируя обвинения со стороны местного предпринимателя в бездействии.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

Напомним, 28 апреля генеральный директор компании «Интерстрой» Евгений Кабанов заявил крымским журналистам, что директор Корпорации развития Севастополя после своего назначения ни разу ни встретился с пулом местных предпринимателей.

«По моему мнению, Корпорация развития Севастополя живёт в своем мирке. За всё время существования этой структуры, тем более за последний год, когда пришёл к руководству товарищ Николаев, ни он, ни его команда ни разу не нашли времени встретиться с местным пулом предпринимателей и инвесторов, готовых вкладываться в развитие города. Нас они здесь не видят. Они не верят в местных предпринимателей, это не только мое мнение. Отношение предпринимателей к руководителю корпорации крайне негативное», — подчеркнул Кабанов.

«Слова господина Кабанова расцениваю, как пустые. Он — член ЛДПР, у которой в Заксобрании Севастополя есть целая фракция, обладающая правом законодательной инициативы, — прокомментировал ИА REGNUM Олег Николаев. — Мы встречались на стратегической сессии осенью, где я обозначал проблемы с отсутствием необходимой нормативной базы для работы с инвестором. Сотрясать воздух, конечно можно, я готов слушать критику господина Кабанова, если он что-то предложит. У него тесный контакт с губернатором Севастополя и его первым замом. С момента моего прихода на пост директора корпорации мы добиваемся от правительства полномочий, которые позволят создавать инвестклимат в городе, хотя бы в стандартах материка. Но на сегодняшний день, стоит это признать, эффективного взаимодействия с правительством не получается».

По его словам, по непонятным ему причинам, корпорации до сих пор не переданы полномочия по работе с инвесторами, её статус в работе с инвесторами и резидентами промышленного парка не определён, несмотря на многочисленные обращения и проекты документов, которые нужно просто принять.

«Если господин Кабанов переключится с личных выпадов в мой адрес и попытается помочь корпорации в получении полномочий, то это будет полезнее для города», — добавил Николаев.

Что же касается разговоров о том, что его трудовой договор по инициативе правительства города будет изучен правоохранительными органами из-за увеличившегося количества бонусов, Олег Николаев говорит, что приложение с его формой к протоколу совета директоров корпорации, который прошёл в начале ноября прошлого года, он получил только три дня назад.

«Здесь пусть правительство само разбирается у себя, что мне раньше давали подписывать. Для меня было важно, чтобы я получал восемь тысяч рублей в месяц, меньше нельзя было, о чем мы договорились прошлым летом с губернатором Дмитрием Овсянниковым и вице-губернатором Ильей Пономарёвым. Крайне удивительно, что со стороны господина Пономарева теперь исходит информация о том, что я получаю какие-то привилегии и бонусы, от чего я с самого начала отказался. Корпорация подготовила все документы для правоохранительных органов, если такое заявление от Пономарёва действительно было сделано», — пояснил руководитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время последнего Ялтинского международного экономического форума гендиректор организации заявил, что корпорация планирует создание территории опережающего развития в Балаклаве, Инкермане и Орловке.

«Развитие Севастополя заключается в том, чтобы в короткие сроки увеличить туристический поток. Для этого мы предлагаем создать в трёх муниципалитетах режим территории опережающего развития и свободного порта: Балаклаве, Инкермане и Орловке», — сообщал Николаев, подчеркнув, что на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться с директором департамента Минэкономразвития РФ.

Также отметим, что министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка вызвался помочь севастопольским властям помочь реализовать проекты ТОР.

«Главное — кто будет отвечать за работу с инвесторами на территориях. Необходима управляющая компания с соответствующими компетенциями подобно Корпорации развития Дальнего Востока», — подчеркнул чиновник.

«В правительстве Севастополя есть скептики и сторонники нашей инициативы, но сегодня очевидно, что принятое то или иное нормативно правовое регулирование — это не догма, и от Севастополя наоборот ждут постоянного анализа и эффективных решений, если тот или иной закон не даёт ожидаемого эффекта», — резюмировал Николаев.