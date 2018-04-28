Чебоксары, 28 апреля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Недостроенный в столице Чувашии пятизвёздочный отель «Сувар» планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году в качестве объекта туристической инфраструктуры. Такие данные приводятся на сайте администрации Чебоксары по итогам заседаний по приоритетным проекта и улучшению инвестиционного климата при главе Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru «Отель-Одис» планируют открыть в 2022 году

Согласно представленным данным, в перечень объектов туристической инфраструктуры планируется включить отель-долгострой «Сувар», строительство которого началось в 2006 году, но затем стройка была «заморожена». Недостроенный отель планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, и ожидается, что это будет многофункциональный гостиничный комплекс «Отель-Одис». По предварительным расчётам, на будет направлено 56,4 млн рублей из федерального бюджета, 3,6 млн рублей — из консолидированных бюджетов региона и муниципалитета, 600 млн рублей составят частные инвестиции.

Отметим, что данный долгострой включён в субкластер «Чебоксары — центр речного круизного туризма», разработанный в рамках инвестиционного проекта «Туристский кластер «Чувашия — сердце Волги». По предварительным расчетам чиновников, общая стоимость строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта составляет более 2 млрд рублей. Внебюджетные инвестиции, по предварительным данным, превысят 4,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отель «Сувар» начали строить в 2006 году в качестве пятизвёздочного, планировалось направить $40 млн. Инвестором и заказчиком была компания «Волгастройгрупп» (входила в состав московской группы «Савва»), ныне компания — банкрот, руководство организации осуждено. Его планировалось построить в апреле 2009 года, однако строительство было заморожено.

В 2011 году объект выкупила марийская группа компаний «Одис», заявив, что он обошёлся в 300 млн рублей, ещё 700 млн рублей планировалось направить на завершение строительства. Строительство так и не было реанимировано. В июне 2016 года собственник отеля стал банкротом, недострой перешёл к ПАО «МДМ Банк». Затем власти заявили, что «объект был выкуплен более крупным «Бинбанком», который является залогодержателем данного актива».

Читайте ранее: Отель «Сувар» в Чебоксарах продают в качестве жилого дома

Вопрос завершения строительства или его сноса перманентно поднимается горожанами, обсуждается на совещаниях. В феврале 2018 года на городском собрании депутатов Чебоксар обсуждение инициировал глава Чувашии Михаил Игнатьев, поинтересовавшись у главы администрации города Алексея Ладыкова, когда «уберём памятник» в центре столицы, так как у него «слёзы текут», когда гости любуются чебоксарскими просторами со смотровой площадки 17-этажного дома правительства. По оптимистичным расчётам, «к 2020 году надо решить», отметил сити-менеджер. И пояснил, что в настоящее время «Бинбанк» погасил задолженность перед муниципалитетом, и объект стал «стал собственностью» банка, «сегодня они открыто начали искать инвестора».