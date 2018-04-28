Москва, 28 апреля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Советская школа — в чём была ее сила и слабость? Она обеспечивала единство знаний на всём пространстве Советского Союза. Людям, обучившимся в советской школе, не требовалось спорить по большинству базовых вопросов. Катастрофический опыт перестройки стал показателем того, чего не хватало этой, казалось бы, почти совершенной модели. Нынешние разговоры о необходимости вернуть прежнюю систему обязательно должны вестись с учетом ее минусов, а реальные попытки взять из нее лучше — сопрягаться с особенностями нашего времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые ФГОС

Еще с XIX века, по меткому выражению канцлера Бисмарка, войны выигрывают русские учителя. Если Россия достойна ее места на планете Земля, нам необходимо в кратчайшие сроки осознать ошибки прошлого и вернуть себе драгоценные находки, оказавшииеся на время заброшенными.

Буря, развернувшаяся вокруг нового, пока еще обсуждаемого Федерального государственного образовательного стандарта, весьма показательна. Но уже смело можно назвать ретроградской традицию, которая неизбывно ратует за плюрализм и свободу выбора: задача образования — показывать реальность, а реальность, как и правда, у страны одна. Удастся ли новому ФГОС обеспечить единство знаний, адекватное единству мира и историческому вызову, стоящему перед страной? Насущным вопросам, связанным с нововведениями в системе образования, посвящен проект ИА REGNUM «Новые ФГОС — возврат к советской системе образования?».