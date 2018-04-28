Москва, 28 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Русские и Россия в американском и в западном мировоззрении играют ту же роль, какую играют евреи в гитлеровской Германии, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя сравнение России с термитами, которое позволил себе обозреватель издания Bloomberg Илан Лейк.

Цитата из х/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР «Вас не должно быть...»

«Эти «термиты» — это очень серьёзно, — сказал Делягин. — Это называется расчеловечивание. Мы проходили это на Украине. Для того чтобы людей можно было бы сжигать заживо, сначала нужно показать всем, что это не люди. В гитлеровской Германии про евреев говорили, что это тараканы. Про термитов не говорили, потому что в Германии нет термитов. В Америке термиты есть. Поэтому нас называют термитами, чтобы можно было потом сжигать и уничтожать безнаказанно. Если мы будем терпеть, если Bloomberg продолжит работу, значит, мы против этого не возражаем».

Напомним, что в материале, опубликованном на сайте издания Bloomberg, его обозреватель Илан Лейк назвал Российскую Федерацию страной второго сорта и призвал минимизировать участие Москвы в международных организациях. Лейк заявил, что Российская Федерация, которую он сравнил с «термитом», якобы «подтачивает» и «дискредитирует» различные международные организации.

«Это можно наблюдать в Совете Безопасности ООН, где вето России защитило сирийского диктатора (президент Сирии Башар Асад) от ответственности за применение «химоружия», — отметил обозреватель. — Это можно видеть в Интерполе, через который РФ пытается арестовывать оппозиционеров».

«К РФ нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта», — считает аналитик.

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