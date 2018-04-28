Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» выпустило графический роман Маржан Сатрапи «Цыплёнок с черносливом». В формате восточной сказки автор рассказывает о последних днях жизни своего дяди, известного иранского музыканта Насера Али Хана.

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса Маржан Сатрапи «Цыплёнок с черносливом»

«Мы планировали издать «Цыплёнка с черносливом» еще четыре года назад, но как-то всё время отодвигали. И вот наконец он появляется в магазинах. Это очень важная история о том, что в нашем мире жить без любви невозможно», — рассказывает директор издательства Дмитрий Яковлев.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Маржан Сатрапи «Цыплёнок с черносливом»

После того, как жена Насера Али сгоряча сломала его любимый тар, музыкант ложится в кровать, чтобы умереть, потому что жизнь без музыки теряет для него смысл. За несколько дней в ожидании смерти он вспоминает умерших родственников, сожалеет о несостоявшейся любви и мысленно возвращается к тем жизненным поворотам, которые стали ключевыми и предрешили дальнейший путь музыканта.

Персонаж Насера Али Хана заслуженно приковывает внимание читателя. На стыке Запада и Востока он, неверующий, рефлексирующий, самонадеянный и эмансипированный от традиции, всё-таки оказывается вписан в эту традицию через своих предков, семью, культурные корни и народные сказания. И решение умереть разворачивает его лицом к этим корням.

«Моральные рефлексии героя соседствуют с ярко прописанными тактильными, цветовыми, вкусовыми и эротическими ощущениями, которые могут переплетаться друг с другом причудливым образом, — отметила переводчик Анна Зайцева. — Например, наслаждение от воображения любимого блюда, цыплёнка с черносливом, вдруг перерастает в эротическую фантазию о совокуплении с Софи Лорен, любимой актрисой героя. Сатрапи нашла очень тонкое визуальное решение этой гедонистической синестезии! Пожалуй, это и есть тот момент, который оставил у меня самое сильное впечатление в этой книге. А второй такой момент — это мистическая сцена смерти матери Насера, когда её тело окружает загадочное белое облако: то ли дым от сигарет, которых она выкурила перед смертью несчётное количество, то ли её душа…»

Издательство «Бумкнига» Фрагмент комикса Маржан Сатрапи «Цыплёнок с черносливом»

Простой графический стиль Сатрапи помогает восприятию текста, исключая путаницу с тем, какому персонажу принадлежит реплика и в каком порядке следует читать кадры. При этом графика очень динамична и создаёт для читателя полноценный фильм, в котором не хочется нажимать на паузу до последней страницы. Впрочем, концовка тоже не отпускает, вновь запуская мыслительные процессы и заставляя читателя подумать о том, как могла сложиться судьба героя, учитывая многочисленные «если».

"Язык Сатрапи достаточно прост, экономен в средствах и в то же время выразителен. Трудности с переводом были не специфические именно для этой книги, а свойственные любой работе над комиксами. Латинский алфавит примерно в полтора раза компактнее кириллицы. Для того, чтобы перевод влезал в пузыри, приходится проделывать большую работу по сокращению, экономить языковые средства, систематически искать наиболее краткие синонимы, — рассказывает Анна Зайцева.

Большую проблему создало, вроде бы, простейшее слово Si — которое в данном случае означало отрицательный ответ на предыдущую отрицательную реплику. В русском языке нет точного эквивалента. Si может быть выражено репликой «да нет». Но это «да нет» никак не хотело влезать в пузырь! И я не смогла найти решения. Не знаю, что в результате сделал верстальщик, хотелось бы посмотреть».

В 2005 году «Цыплёнок с черносливом» получил главный приз на Международном фестивале комиксов в Ангулеме. В 2011 году вышла его экранизация, режиссёрами которой выступили сама Маржан Сатрапи и Винсент Паронно. Фильм номинировали на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Роль режиссера Сатрапи приходилось примерять на себя и ранее. В 2007 году по своему первому комиксу «Персеполис» она создала полнометражный анимационный фильм, который получил ряд наград, в том числе приз жюри Каннского фестиваля.