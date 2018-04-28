Львов, Украина, 28 апреля, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Жители Львова поддержали учительницу и депутата Марьяну Батюк, которая была уволена из-за своего поста в соцсети с поздравлением с днём рождения Адольфа Гитлера. Пикет, состоявшийся вечером 27 апреля возле школы №100 в микрорайоне Обильное, собрал более двухсот человек. На нём также присутствовали и несколько членов партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Торжественная встреча немецкого генерал-губернатора Польши во Львове. 1 августа 1941

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Во время митинга руководитель львовской городской организации «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Любомир Мельничук заявил, что юристы партии обратятся в суд и предоставят доказательства того, что Марьяна Батюк не делала скандального сообщения, за которое поплатилась своей должностью.

Также во время акции был начат сбор подписей за отставку директора школы №100, по приказу которого и уволили учителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля депутат Львовского городского совета Марьяна Батюк на своей странице в соцсети Facebook поздравила с днём рождения вождя нацистов Адольфа Гитлера.

Парламентарий написала, что вождь Третьего Рейха «великий человек, как ни крути». Вскоре после публикации своё сообщение она удалила, однако скриншоты быстро разошлись по сети.

На этом история не закончилась. В ситуации начало разбираться управление образования Львовского городского совета. Как сообщила начальник ведомства Зоряна Довганик, после публикации сотрудники ведомства позвонили в школу №100, где Марьяна Батюк работала заместителем директора.

«Марьяна Батюк тогда сказала, что она не подумала. Это были её слова», — сказала Довганик, добавив, что уже по приезду в образовательное учреждение сотрудникам управления было предоставлено объяснение от Батюк на имя директора школы, в котором она полностью отрицала сказанное ей ранее, назвав всё неправдой.

На своей странице в Facebook Батюк написала: «Я в шоке от того, что происходит сейчас. Я ничего не писал и не делала. Очевидно, моя страница была взломана. Гитлер — преступник! Это моя позиция».

Для проверки появившихся в СМИ фактов была создана комиссия от управления образования. Марьяну Батюк пригласили на беседу, чтобы она могла лично подтвердить или опровергнуть информацию о записях на странице в социальной сети.

Однако, как отметила представитель управления образования, Батюк на неё не пришла. Позднее, по данным мэрии, замдиректора отказалась предоставить специалистам доступ к своей странице для проверки на предмет взлома.

Тогда управление образования издало приказ, в котором рекомендовало директору школы уволить Марьяну Батюк «за совершение аморального поступка, который несовместим с продолжением работы в должности учителя и заместителя руководителя школы».

25 апреля Батюк получила на руки от директора школы приказ и трудовую книжку.

«Это был её последний рабочий день в школе», — добавила начальник управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик.

На днях на странице Батюк в Fecebook появилась новая запись: «Оставь меня в покое… Мне страшно…».