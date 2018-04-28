Архангельский депутат-невидимка успел получить 360 тыс. рублей
Архангельск, 28 апреля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Депутаты Архангельского областного Собрания лишили выплат коллегу, которого ни разу не видели в здании регионального парламента, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Анатолий Назаров, известный также как бывший заместитель мэра Архангельска, получил мандат от «Единой России» почти год назад. Однако до сих пор так и не появился в областном Собрании.
«Это будет звучать смешно, но его здесь не видел никто. Даже однопартийцы. Он не вступил ни в один из комитетов, а это обязанность депутата. При этом господин Назаров получает ежемесячную денежную компенсацию», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Юрий Шаров.
В общей сложности депутату-невидимке из областного бюджета выплатили 360 тысяч рублей компенсации за осуществление депутатских полномочий.
С Назаровым пытались связаться, но безуспешно. О том, что он, хотя бы, жив, стало ясно, когда пришла налоговая декларация, по данным которой Назаров заработал в 2017 году около 9 млн рублей.
За всю историю регионального парламента это первый подобный случай и, как сказал вице-спикер Александр Поликарпов, «в регламенте четко не прописано как поступить».
Вопрос о лишении Назарова выплат вынес на сессию депутат Сергей Пивков.
«Человек он, может, и неплохой, но все-таки нужно работать! Примечательно, что он не вошел в состав ни одного комитета, а во фракцию вступить успел. Коллеги из «Единой России», повлияйте на своего депутата! Пусть отдаст мандат или откажется от компенсаций. Бюджетные деньги на него потратили, теперь вернуть не можем, а могли бы их более эффективно израсходовать», — заявил он на сессии.
Несмотря на возмущение большинства парламентариев поведением отсутствующего коллеги, нашлись и те, кто советовал не спешить с лишением Назарова бюджетных денег.
«Предположим, что Назаров появится на следующей сессии, обратится в суд — тогда мы будем иметь неприятности. Компенсация ведь выплачивается за работу с избирателями, а для этого не обязательно присутствовать на сессии», — заявил Евгений Ухин.
Таким образом, после обсуждения, депутаты приняли решение лишить Назарова апрельской выплаты. Уже выплаченные деньги можно будет вернуть в бюджет только через суд.
Добавим, что в областное Собрание внесен законопроект «О внесении изменения в статью 4 областного закона «О статусе депутата Архангельского областного Собрания депутатов», предполагающий досрочное прекращение депутатских полномочий за систематическое отсутствие на сессиях. Проект закона будет рассмотрен в первом чтении на очередной сессии 5 июня.
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