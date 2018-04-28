Ярославль, 28 апреля, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Строительство новой школы в микрорайоне «Сокол» в Ярославле и на улице Тракторной в Рыбинске может начаться в 2019 году. Это следует из материалов правительства Ярославской области, которые получили депутаты Ярославской областной думы накануне отчета губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Презентация строительства школы в Ярославле

Ряд депутатов заранее направили вопросы и заранее получили на них ответы. Два вопроса касались перспектив строительства новых образовательных учреждений. Согласно этому ответу, новую школу в Ярославле могут начать строить в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2019 году.

По этому проекту в 2019 году планируется привлечь в Ярославскую область около 500 млн рублей из федерального бюджета. Правда, эти деньги пойдут сразу на несколько объектов Ярославля: детский сад в мкр «Яблоневый посад», строительство улицы Панина, школа в мкр «Сокол» и детской поликлиники больницы № 2. То есть потребуется софинансирование регионального и местного бюджетов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте строительства Ярославской области, есть принципиальная договоренность с Минстроем по этим объектам, а конкретные суммы будут уточняться в течение года.

В 2019 году также планируется начать строительство школы на ул. Тракторной в Рыбинске за счет средств федерального бюджета. В 2019 году на это будет выделено 195 млн рублей, а в 2020 — 245 млн. Также к ним прибавится софинансирование областного бюджета.

А вот перспективы строительства двух сельских школ более туманны. Несколько лет речь в регионе идет о строительстве школы в селах Вощажниково и Ивановское Борисоглебского района. Пока планы у властей есть только относительно школы в Вощажниково.

«На реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1,5 млн. рублей для проведения работ по привязке типового проекта школы на 200 мест. После завершения проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы будет рассмотрен вопрос о сроках строительства объекта», — говорится в письме правительства Ярославской области.

На строительство школы в Ивановском денег не предусмотрено.