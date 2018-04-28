Симферополь, 28 апреля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста, сообщает 28 апреля пресс-служба проекта.

Most.life Подсветка Крымского моста

Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются сразу тремя цветами: автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным, а фарватерные опоры и наружные вертикальные элементы конструкции арок — белым.

«В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста», — говорится в сообщении.

Напомним, Крымский мост — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его длина составляет 19 км. Общая стоимость проекта — 227,92 млрд рублей.

Ранее строители полностью завершили укладку асфальта на автодорожной части моста. В настоящее время дорожники заканчивают обустройство автодороги — установлены почти все мачты освещения.

Открытие движения легковых автомобилей и автобусов запланировано на май 2018 года.

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