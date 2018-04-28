Оренбург, 28 апреля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области разгерметизация газопровода 28 апреля могла произойти из-за дефекта трубы или брака сварочных швов. Такие версии назвали на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло в администрации Ивановского сельсовета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Оренбургского района.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Аварийный участок

Выяснилось, что участок трубопровода, где случился прорыв — новый. Он введен в эксплуатацию в марте 2018 года. По данным пресс-службы Оренбургского района, площадь загрязнения составила 250 кв. метров. У пресс-службы ООО «Газпромнефть — Оренбург» иные сведения — грунт загрязнен на площади 30 кв. метров.

Напомним, около 11:00 по местному времени (09:00 мск) произошла утечка попутного газа на газопроводе Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в районе села Паника. В оперативные службы начало поступать множество тревожных звонков с жалобой на сильный резкий запах.

В близлежащих населенных пунктах работают мобильные эколаборатории. В первый час фиксировались краткосрочные превышения ПДК, в настоящее время загрязняющие вещества в воздухе не фиксируются.

Стоит отметить, что в Оренбургском районе осенью 2017 года имели место неоднократные газовые атаки из-за разгерметизации скважин. В одном случае вводился режим ЧС. ПДК сероводорода было превышено в 13,4 раза, при этом эвакуация населения не проводилась. Тогда потребовалась госпитализация несколько десятков человек, среди которых было много детей.

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С учётом прошлого опыта администрация Оренбургского района сегодня, 28 апреля, сработала оперативно. В образовательных учреждениях отменили прогулки и проветривание помещений. Школьников развезли домой на автобусе. Родителям воспитанников детсада предложили по возможности забрать малышей домой. А те дети, что остались, находились в группе с закрытыми окнами, запах в помещении не ощущался. Жителям были разосланы СМС-оповещения с просьбой оставаться дома, ограничить пребывание на улице, не открывать форточки. Для возможной эвакуации населения были подготовлены автобусы администрации Оренбурга.

В настоящее время порыв на газопроводе ликвидирован, ведутся ремонтно-восстановительные работы, выясняются обстоятельства инцидента.

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