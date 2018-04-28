Москва, 28 апреля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. В работе V инфраструктурного конгресса «Российская неделя государственно-частного партнерства (ГЧП)» принял участие директор департамента по работе с регуляторными рисками, анализу и обобщению судебной практики ГК «Росводоканал» Антон Чертов. Как сообщает департамент по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал», в ходе дискуссии «Практика арбитражных судов, ФАС и прокуратуры: как добиться единообразия в принятии решений по концессиям?» обсуждались наиболее значимые судебные дела 2017 года по вопросам заключения и реализации концессионных проектов. В дебатах приняли участие представители ведущих юридических компаний, органов исполнительной власти, банковской сферы и ведущих концессионеров. На встрече отметили возрастающую роль и квалификацию ФАС России в применении законодательства о концессионных соглашениях.

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«Дискуссия получилась интересной в связи с актуальностью вопросов применения законодательства. Большинство выступающих озвучивали правовые позиции по делам, которые представляли в судах. Решение ряда этих вопросов нашло свое отражение в подготовленном Минэкономразвития России проекте комплексных изменений в действующее законодательство в рамках дорожной карты «инфраструктурной ипотеки». В моем выступлении на примере конкретного спора были рассмотрены типовые проблемы правоприменения, возникающие в концессионных проектах в сфере ЖКХ», — отметил Антон Чертов.

Кроме того, Антон Чертов принял участие в экспертной сессии «Риск-менеджмент и управление проектами ГЧП: российский и зарубежный опыт», на которой были рассмотрены подходы различных участников государственно-частного партнерства к идентификации и управлению рисками проектов.

«Рынок ГЧП-проектов в России становится более цивилизованным, концессионные проекты в сфере ЖКХ переходят из «состояния количества» в «состояние качества». Неотъемлемой частью этого процесса является все большее внимание к управлению рисками реализации проектов, в том числе с применением методов математического моделирования. В настоящее время в ГК «Росводоканал» совершенствуется система управления рисками реализации проектов в целях ее соответствия требованиям, предъявляемым банками и пенсионным фондами», — подчеркнул Антон Чертов.