Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Сегодня, 28 апреля, единственный в мире атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» покинул территорию «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге, где с 2009 года велось его сооружение, и направился к месту своего базирования — на Чукотку. По словам заместителя руководителя дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Дмитрия Алексеенко, буксировку ПЭБ в город Певек (Чукотский автономный округ) планируется осуществить в два этапа: из Санкт-Петербурга — в Мурманск, а затем из Мурманска — в Певек.

Департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом» ПАТЭС

«На первом этапе ПЭБ без ядерного топлива на борту будет отбуксирован с территории Балтийского завода к причалу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. Далее, на втором этапе — ориентировочно летом 2019 года — он, с уже загруженным ядерным топливом и экипажем на борту, будет доставлен из Мурманска в морской порт Певека», — отметил Алексеенко.

Как сообщил руководитель дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Виталий Трутнев, в последние месяцы интенсивность работ на заказе возросла многократно, что позволило «Росэнергоатому» (заказчик сооружения) твердо быть уверенным в том, что плавучий энергоблок будет готов в срок.

«На сегодняшний день часть работ, предусмотренных контрактом с Балтийским судостроительным заводом, успешно завершена. На следующем этапе, который будет осуществляться на территории ФГУП «Атомфлот» в Мурманске, нам предстоит решить следующую важную задачу — это подготовка объекта для принятия на борт ядерного топлива», — отметил он.

По договору с «Росэнергоатомом» весь комплекс буксировочных и маневровых услуг, отметили в департаменте коммуникаций госкорпорации Росатом, связанных с перегоном плавучего энергоблока (ПЭБ) по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск — Певек окажет ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота». По расчетам специалистов, средняя скорость следования буксирного каравана по указанному маршруту при благоприятных гидро-метеоусловиях и при отсутствии каких-либо объективных причин возможных задержек каравана по пути следования — 4,5 узла. Расчетная средняя скорость следования буксирного каравана по запланированному маршруту при благоприятных гидро-, метео‑ и ледовых условиях, а также при отсутствии каких-либо объективных причин возможных задержек каравана по пути следования составит ориентировочно 3,5 узла.

Напомним, что в самом Певеке, где расположится плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), всё это время также велись и ведутся в настоящее время строительные работы — сооружение мола-причала, комплекса зданий, гидротехнических сооружений (ГТС) и береговой площадки, призванных обеспечить безопасную стоянку энергоблока и приемку с него энергомоста в месте, где будут проходить электрические связи и выдача энергии на берег.

После завершения буксировки ПЭБ «Академик Ломоносов» в Мурманск, на площадку «Росатомтомфлота», там запланировано проведение торжественной церемонии с участием представителей СМИ и общественности.

Осенью текущего года в Мурманске состоится загрузка ядерного топлива в реактор и его физический пуск, а готовый к работе ПЭБ доставят по Северному морскому пути к месту работы, раскрепят у мола-причала, и подключат к береговой инфраструктуре в г. Певеке. После ввода в эксплуатацию, который запланирован на 2019 год, ПАТЭС заменит Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели, и станет самой северной атомной станцией в мире.

«Установка ПАТЭС в труднодоступных районах России — очень перспективное направление развития российской инженерной мысли, — уверен первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. — О важности освоения Крайнего Севера неоднократно говорил президент страны. Учитывая сложные погодные условия и климат, понятия эффективности и безопасности стоят здесь особенно остро. И плавучая атомная электростанция это именно то решение, которое поможет не только полностью обеспечить Чукотку энергией при отсутствии загрязнения природы региона, но и станет прекрасной рекламой возможностей Росатома. Прежде всего, нужно отметить, что проект отвечает всем требованиям МАГАТЭ, это снимает всевозможные претензии к нему на международном уровне. Учитывая растущий интерес к Арктике со стороны ряда стран, и тот факт, что удовлетворение энергопотребностей в этом регионе связано с рядом понятных трудностей, которые эти страны пока в полной мере не решили, появление ПАТЭС наверняка вызовет научный и деловой интерес у ряда партнеров России и положительно скажется как на репутации нашей страны, так и на привлечении новых клиентов к Росатому».

«Переход к этапу загрузки топлива говорит о том, что в скором времени мы увидим окончание реализации амбициозного проекта — строительства плавучей атомной станции, — пояснил советник президента ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. — Многие страны уже проявляли интерес к нему еще на стадии строительства, особенно активен в этом направлении Китай. С выходом на эксплуатацию первой ПАТЭС в случае ее успешной работы можно ожидать, что проект захотят реализовать страны, которые раньше и мечтать не могли о развитии атомной энергетики у себя. Дело в том, что в настоящее время на мировом рынке доминируют проекты большой мощности, и небольшим государствам такое строительство не под силу, да и нет потребности в таких больших объемах электроэнергии. Появление же на рынке плавучей атомной станции малой мощности позволит вступить в привилегированный клуб развивающих атомную энергетику держав гораздо большему количеству игроков. Пилотный плавучий энергоблок прошел все трудности, связанные с созданием нового продукта — речь идет и о сроках, и о стоимости. Росатому даже пришлось решать вопрос, связанный с международным правом: оказалось, что загрузку ядерного топлива в установку нельзя провести в Санкт-Петербурге, чтобы потом буксировать станцию в международных территориальных водах, поскольку в международном морском праве не существует понятия «несамоходный плавучий ядерный объект». Чтобы избежать конфликтов с соседними государствами, было принято решение отбуксировать ПЭБ «Академик Ломоносов» без топлива на борту в Мурманск, а потом уже на предприятии Росатома «Атомфлоте» осуществить загрузку топлива. Конечно, при строительстве новых плавучих АЭС весь этот опыт будет учтен, что позволит сократить стоимость и сроки сооружения и сделает проект конкурентоспособным на мировом рынке».