Калуга, 28 апреля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Калужской области у ветерана Великой Отечественной войны местные власти изъяли личный земельный участок площадью шесть соток для строительства дороги, при этом не компенсировав изъятие. Как сообщил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Ферзиковского района Калужской области Игорь Гринёв, в марте 2018 года по обращению местной жительницы — ветерана Великой Отечественной войны районной прокуратурой была проведена проверка земельного законодательства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проверкой установлено, что женщине — ветеранувойны принадлежал земельный участок площадью шесть соток. В 2016 году ГКУ КО «Калугадорзаказчик» оформил документы для проведения изъятия её земельного участка с целью строительства автомобильной дороги. Однако денежные средства на сумму, превышающую 90 тыс. рублей, за изъятый участок «Калугадорзаказчик» не возместил.

Прокуратура Ферзиковского района взыскала в пользу ветерана деньги за участок, направив в Калужский районный суд исковое заявление о взыскание с ГКУ КО «Калугадорзаказчик» указанной суммы в пользу ветерана войны. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области прокуратура защитила права 76-летней жительницы города Сысерть, являющейся дочерью фронтовика, на получение социальных выплат ко Дню Победы, Женщина обратилась с заявлением в Управление социальной защиты о назначении ей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы, однако в связи с расхождением ее анкетных данных с данными отца соцзащита отказала в выплате.