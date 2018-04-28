Ярославль, 28 апреля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Рыбинский городской суд принял решение оставить без удовлетворения ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего советника экс-мэра Ярославля Алексея Лопатина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал адвокат Евгений Шприц.

Евгений Урлашов (в центре) и Алексей Лопатин (справа) на оглашении приговора

«Поводом для отказа послужило то, что в 2015 году Алексей Лопатин имел взыскание, полученное в следственном изоляторе. А 12 поощрений, который были после этого, видимо, никоим образом не перевешивают то небольшое взыскание. Когда было холодно в камере, то Алексей занавесил небольшую часть спального места», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Евгений Шприц.

Сторона осужденного собирается обжаловать решение рыбинского городского суда. Алексея Лопатина приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строго режима по делу Урлашова. Следствие и суд решили, что он был посредником при передаче взятки от предпринимателя мэру. На сегодняшний день он отсидел без малого 4 года и 10 месяцев. По закону осужденный по данному преступлению для получения условно-досрочного освобождения должен отбыть не менее 2/3 срока наказания.

Прошение осужденного об УДО поддержали депутат всех созывов Госдумы РФ Анатолий Грешневиков и член Совета Федерации Анатолий Лисицын.

Нескольким днями ранее комиссия по вопросам помилования на территории Ярославской области приняла решение поддержать прошении о смягчении наказания Евгения Урлашова и решила снизить ему срок пребывания в колонии до 9 лет.