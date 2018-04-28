Москва, 28 апреля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Подход европейских партнеров России к проблеме санкций не изменился со времен 1980-х годов, считает заместитель гендиректора института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом он заявил 28 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

En.kremlin.ru Добыча газа

«В начале 1980-х годов против СССР в связи с вводом советских войск в Афганистан США ввели санкции, касающиеся сельского хозяйства, высоких технологий и проектов в энергетической сфере, — заявил он. — Германия, которой намекали союзники, что не надо (сотрудничать с СССР — прим. ИА REGNUM ), сказала: «Нам всё это неинтересно — мы зарабатываем деньги, и нам нужен их газ». В итоге газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» был построен благополучно, и на нём было написано «Труба вашим санкциям». Такой подход наших европейских партнёров с тех пор не меняется. Им по-прежнему нужен газ и прямые поставки».

В качестве доказательства этого тезиса энергетик напомнил случай с «одной компанией», которая, несмотря на санкции, тем не менее поставляла силовые установки «в один наш регион».

Напомним, что речь в данном случае идёт скандале, который разгорелся вокруг поставок газотурбинного оборудования в Крым летом 2017 года. Тогда компания Siemens обратилась в суд после того, как в СМИ появилась информация о том, что на полуостров прибыли изготовленные ею турбины для установки на ТЭЦ в Севастополе и Симферополе, хотя эта немецкая компания запретила устанавливать своё оборудование на полуострове в связи с санкциями против России. Тем не менее газовые турбины попали туда со вторичного рынка.

Как заявили представители Siemens, при заключении контракта ООО «Технопромэкспорт» обманул своих поставщиков и решил «под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове закупить необходимое оборудование и на самом деле использовать его на территории Крыма».

Арбитражный суд Москвы, однако, пришёл к выводу, что концерн не смог доказать факт этого обмана.