Якутск, 1 мая, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Жители Якутии отмечают международный день солидарности трудящихся. Удалось ли участникам шествия сохранить то чувство радости, которое они испытывали на маёвках в детстве, и для чего нужен этот праздник сейчас — в материале ИА REGNUM.

Из личного архива Егора Борисова Егор Борисов на Первомайской демонстрации в 70-е годы

«Первомай — это праздник прославления труда и мира, наступления весны. Он был и остается очень важным и для всей страны, и для Якутии, где, можно сказать, издавна существует культ труда, — уверен глава региона Егор Борисов. Он назвал республику регионом, жители которого в суровых условиях Севера не могут позволить себе праздный отдых, если хотят развиваться.

«В Якутии нужно сообща, чувствуя плечо друга, работать в поте лица и зимой, и летом. Так исторически сложилось, что все населяющие Якутию народы сплочены, как одна семья. Потому что без взаимовыручки, товарищества, доброго отношения с соседом в наших краях просто не выживешь. В современных условиях, когда, как справедливо говорит президент России Владимир Путин, уже нет смысла возвращаться к плановой советской экономике, успех в делах возможен только одним путём — неустанного труда на благо своей семьи, своего предприятия, своего региона, своей Родины, наконец. А для этого нужно не уповать на удачу, а упорно трудиться, проявлять смекалку, умело планировать свою деятельность, грамотно хозяйствовать, думать о развитии, а не только о потреблении, не ждать милостей от кого-либо. Что в советское время, что сейчас — хорошо живёт тот, кто не боится работы, кто готов самозабвенно трудиться», — отметил глава Якутии.

Он рад тому, что традиция празднования Первомая в Якутии сохраняется, вспоминая, что даже в тяжёлые 90-е годы неизменно проходили шествия трудящихся республики.

«И в Якутске, и в других населённых пунктах люди сами, без принуждения, выходят на улицы с маршами и демонстрациями. Причем в столице республики на парад под лозунгом «Мир! Труд! Май!» выходят десятки тысяч людей. Работники государственных и частных предприятий, общественники, студенты, школьники, спортсмены, артисты, политики — всем находится место на этом празднике, с которого начинается череда самых патриотичных, на мой взгляд, майских торжеств. Сам я всегда стараюсь принимать участие в первомайских демонстрациях. Так было и в советское время, и сейчас. Конечно же, планирую это сделать и в нынешнем году», — сказал Егор Борисов.

С удовольствием отмечает Первомай и лидер регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин.

«Я уже шестой год подряд вывожу на праздничное шествие партию и сотрудников своего предприятия, и приглашаю сотрудников предприятий, которые организованно не выходят на традиционное шествие, в свою колонну», — рассказал он.

«В моём детстве наша школа №10 всегда занимала первые места по олимпиадам, и за все достижения мы всегда возглавляли колонну школ, я этим гордился, — вспомнил Гаврил Парахин. — У меня ест фотографии с шествия в мои школьные годы, когда я шёл с отцом — он тоже любил идти в таких колоннах — у меня шарики, и прочее. И я продолжаю эту традицию».

Он подчеркнул, что считает первое мая праздником семьи, трудового коллектива «и тех людей, которые не бездельничают, а работают себе во благо и вместе с тем вносят вклад в развитие своего региона».

По словам Гаврила Парахина, в первомайском шествии будут участвовать представители республиканского отделения ЛДПР, сотрудники его предприятия «Кармен», а также работники организацией, которые не выводят в организованные колонны своих людей.

«Для меня это день, когда можно встретится, познакомиться друг с другом, это объединение всего работающего населения, праздник весны, труда. «Мир! Труд! Май!» — он же не просто так называется. Это мировое шествие без плохих эмоцией, ругани и критики в адрес правительства. Именно с хорошим настроением все идут, все семьями. Естественно, со мной всегда мои дети, они берут самокаты, велосипеды, и мы дружной компанией в пределах 200 человек идём и поздравляем себя и всех горожан с этим праздником. Это у нас происходит уже 6 лет подряд. Мы этот праздник отмечаем. Собираемся, и балдеем. Раньше никто не понимал, а теперь коллективы идут», — рассказал депутат.

По его словам, после участия в шествии первого мая он проводит награждение партийцев, которые показали себя в этом году, вручает грамоты, подарки и партбилеты людям, которые вступили в ЛДПР. Участников своей колонны Гаврил Парахин угощает сосисками в тесте и горячим морсом.

Депутат Госсобрания Якутии Иван Шамаев вспоминает, что в детстве любил участвовать в первомайском шествии.

«Раньше все ходили на парад, было весело и приятно. Это был весенний праздник. Идеологически нагруженный, но кто на это обращал внимание? Просто люди радовались, что собрались вместе», — отметил депутат.

Вместе с тем, он с сожалением констатировал, что сейчас не видит в стране такой силы, которая могла бы предложить какую-то идейную нагрузку, смысл празднику первого мая.

«Теперь это выглядит как праздник опостылевшей всем партии «Единая Россия», и поэтому не вызывает особого энтузиазма. А если бы, допустим, была бы идеология труда и мира, и какая-то общественная (не обязательно политическая) сила, которая бы являлась для людей приемлемой, хорошо воспринимаемой, тогда праздник бы пользовался большей популярностью. Но сейчас шествия организует власть, а она не имеет авторитета в общем-то», — считает Иван Шамаев.

На ходит на маёвки и председатель комитета Госсобрания по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

«Первое мая — день солидарности всех трудящихся, а я себя к этому классу не отношу, — отметил он. — Что мне там делать? Раньше ходил в школе, в институте, на работе в советское время ходил. Ну, хватит уже. Я не считаю этот день каким-то особым праздником. Просто праздник весны — да, обновления природы — да. Но на демонстрации я не хожу. 1 мая буду за пределами Якутска».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в России отмечается Международный день солидарности трудящихся. Девиз Первомая в 2018 году — «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».