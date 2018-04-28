Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил новый этап борьбы с «вакханалией» уличных ярмарок и фестивалей. Он высказал претензию главе комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку Эльгизу Качаеву на заседании городского правительства в субботу 28 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Когда вы вакханалию закончите с ярмарками и фестивалями?» — поинтересовался Полтавченко. На замечание Качаева, что комитет не проводит фестивали, так как это культурно-досуговое мероприятие и этим занимаются районные администрации, Полтавченко высказал недоумение. В первую очередь, его не устраивает, что на фестивалях ведется незаконная торговля продуктами.

Однако Качаева поддержал вице-губернатор Александр Говорунов, который раскритиковал работу администраций районов.

«Без системной работы районных администраций сдвинуться невозможно. Работа ведется плохо. Более того, в отчетах, мягко говоря, неточности, а если прямо говорить — липа. Может, хватит, коллеги?» — заявил Говорунов.

Полтавченко обратился к главам администраций и наказал прекратить этот «балаган», иначе он будет принимать «кадровые решения». Впрочем, угроза коснулась и комитета Качаева.

«Только когда «волшебный пинок» дашь — тогда все побежали, неделю похватали бабушек, и всё. У нас же не привокзальная площадь, где торгуют картошкой и огурцами», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что ситуация с фестивалями и ярмарками станет одним из основных критериев оценки работы руководителей районов Петербурга.

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Заметим, городской Заксобрание еще в феврале приняло в первом чтении законопроект о запрете несанкционированной торговли на фестивалях, так как вместо социально-культурных мероприятий организаторы часто обходят существующие нормы и торгуют продовольственными и другими товарами.

Однако, как пояснил корреспонденту ИА REGNUM депутат Денис Четырбок («Единая Россия»), когда документ доберется до второго чтения, пока предсказать невозможно. В Заксобрании трудится специальная рабочая группа, в рамках которой пытаются договориться и парламентарии, и районные администрации, и комитет по потребительскому рынку.

«Сложно сказать, когда будет второе чтение. Как договорятся. Районные комитеты говорят, что им нужно проводить ярмарки, что людям это надо. Но мы настроены разграничить ярмарки и фестивали, так как у них разные цели. Все понимают проблематику, но надо принять такие меры, чтобы у недобросовестных предпринимателей не было возможности обходить новый закон, и при этом не пострадали законные ярмарки, ведь они тоже востребованы — это единственная возможность для небольших предпринимателей реализовать свою продукцию, так как в ритейл их не пускают, а содержать маленький магазин у них нет экономической возможности», — заметил Четырбок.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, указанную рабочую группу Заксобрания возглавляет самый богатый депутат городского парламента Александр Рассудов (КПРФ), заработавший в 2017 году 844 млн рублей.

Добавим, еще в октябре 2017 года на заседании городского правительства Георгий Полтавченко указал главам районных администраций прекратить проведение «так называемых фестивалей, а попросту ярмарок». Он отметил, что в городе есть положение о проведении ярмарок, и все подобные мероприятия должны быть согласованы с этим документом.