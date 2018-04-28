Москва, 28 апреля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на уравнивание зарплат парламентариев РФ со средними зарплатами по стране, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

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Депутаты отмечают, что сегодня депутаты Госдумы и члены Совета Федерации получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в том же размере, что и федеральные министры.

«В 2016 году размер ежемесячной зарплаты депутатов Госдумы достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней заработной платы по России», — отмечают авторы инициативы.

В связи с этим депутаты предлагают сократить размер заработной платы парламентариев до уровня средней зарплаты по стране.

«Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей», — подчеркивают депутаты.

Кроме того, они также хотят отменить привилегии, которые есть у членов Госдумы и Совфеда по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Миронов приурочил внесение законопроекта ко дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Тогда депутат отметил, что подобные инициативы помогут действительно сделать парламентариев ближе к народу. Кроме того, это также сократит расходы на заработные платы из федерального бюджета.