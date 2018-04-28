Улан-Удэ, 28 апреля, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Борьба за сохранение Байкала и продолжающиеся с самых разных сторон атаки на него — одна из постоянных тем ИА REGNUM. Сейчас становится всё более очевидным, что усилий общественности, ученых, просто жителей Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Монголии явно недостаточно для того, чтобы отстоять Байкал перед лицом тех серьезных угроз, с которыми он сталкивается уже сейчас. Этой работе требуется мощная информационная поддержка, иначе уже в скором будущем уникальное озеро, которым заслуженно гордится Сибирь — да и вся Россия — будет потеряно.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Между тем нам есть что терять: свое поэтическое название «жемчужина Сибири» Байкал получил за кристалльнейшую чистоту своих вод, за тысячи животных и растений, которым эти воды дают жизнь, за фантастическую красоту водного зеркала и окружающей озеро природы.

Век технического прогресса, помноженный на стремление извлекать прибыль из всего, не заботясь о последствиях, оказывается для Байкала самой серьезной опасностью за все десятки миллионов лет его существования. О том, какие решения принимаются в отношении озера, каким рискам его подвергают и какие конкретные шаги можно сделать, чтобы избежать катастрофы, рассказывается в новом проекте ИА REGNUM «Байкал — великий и уязвимый».