Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Репетиции парада в честь Дня Победы, которые намечены на Дворцовой площади Петербурга на 30 апреля, 2 и 4 мая, будут начинаться в 22:00, чтобы минимизировать неудобства для горожан и гостей Северной столицы. Об этом решении командования Западного военного округа (ЗВО) сообщила 28 апреля пресс-служба ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция военного парада на Дворцовой площади

«Перенос позволит не ограничивать движение в центре города, когда многие возвращаются домой, а туристы осматривают достопримечательности», — отметили в ЗВО.

В то же время генеральная репетиция парада, которая состоится 7 мая, начнется ровно в 10:00, как и сам парад 9 мая в ознаменование 73-й годовщины Великой Победы.

Репетиции воздушной части парада намечены на 4 и 7 мая в небе над центром Петербурга.

В параде в День Победы примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО, курсантов вузов Минобороны России, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии России, воспитанников суворовских и нахимовского военных училищ.

На Дворцовую площадь выйдет около ста образцов военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400».

Откроют парад танки времен Великой Отечественной войны Т-34−76, Т-34−85 и ИС-3.

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В авиационной части парада будет задействовано свыше 40 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.

В военно-морской части парада Победы на Неву выйдут семь боевых кораблей Балтийского флота.

На трибунах главной площади Петербурга разместятся 1362 человека, а смотровая площадка сможет вместить до 2000 человек.