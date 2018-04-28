Чебоксары, 28 апреля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Больше всех в Госсовете Чувашии зарабатывают единороссы, самые бедные — представители оппозиции. Об этом свидетельствуют сведения о доходах и имуществе по итогам 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Доходы руководства Госсовета

Доходы спикера Валерия Филимонова выросли более чем на 1 млн рублей (или на 36,8%), достигнув порядка 4,06 млн рублей. Доходы супруги возросли почти в четыре раза — до 1,5 млн рублей. Председателю парламента, судя до декларации, принадлежит только нежилое помещение, в собственности супруги — земельный участок, дом, квартира и в долевой собственности находится нежилое помещение.

Более чем вдвое, с 1,076 млн до 2,313 млн рублей, возрос заработок вице-спикера Александра Федотова, который занял данную зарплатную должность в прошлом году. Он является владельцем земельного участка, дома, квартиры и иномарки Mazda 6, в долевой собственности — ещё один земельный участок.

Другой вице-спикер, Альбина Егорова, задекларировала 2,76 млн рублей, что почти на 500 тыс. рублей (или на 21%) больше, чем было по итогам 2016 года. В собственности по-прежнему находятся три земельных участка, жилой дом и машина отечественного производителя.

Данные парламентарии состоят в партии «Единая Россия».

Депутаты на зарплате

Глава комитета по экономической политике Сергей Павлов (фракция «Единая Россия») заработал в прошлом году 4,17 млн рублей, что в 1,77 раза больше, чем в 2016 году. Ему принадлежат два земельных участка, квартира, дом, гараж, в долевой собственности — ещё два земельных участка.

Руководитель комитета по социальной политике Вячеслав Рафинов (фракция «Единая Россия») указал 3,43 млн рублей дохода, рост по сравнению с 2016 годом составил 23,1% (или более 640 тыс. рублей). Он владеет двумя земельными участками, домом, квартирой, иномаркой Hуundai Solaris, в долевой собственности находятся земельный участок, дом и квартира.

Члены оппозиционных партий получили в парламенте посты заместителей руководителей комитетов. Лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков, получивший зарплатную должность в ноябре 2017 года, указал 283 тыс. рублей дохода, в то время как по итогам 2016 года он заработал 1,054 млн рублей. В его собственности — земельный участок, дом, квартира и ВАЗ-21 099.

Член фракции ЛДПР Константин Степанов указал 985 тыс. рублей дохода, что в 3,5 раза больше к уровню 2016 года. В собственности — две квартиры.

Самое впечатляющее финансовое обогащение — у члена фракции КПРФ Григория Данилова: если в 2016 году он заработал 100,9 тыс. рублей, то за 2017 год — 1,414 млн рублей, то есть заработок вырос более чем в 14 раз. Является владельцем двух земельных участков, иномарки «Киа Рио», в долевой собственности — квартира.

Доход другого члена фракции КПРФ, Александра Андреева, вырос со 130,5 тыс. до 289 тыс. рублей. Согласно декларации, недвижимости у него нет, зато есть несколько транспортных средств: ВАЗ-2114, грузовой тягач и полуприцеп-тяжеловоз.

Самые богатые депутаты

Самым богатым депутатом Госсовета Чувашии стал единоросс Андрей Углов, который возглавляет АО «Научно-производственный комплекс «Элара» имени Г.А. Ильенко». Он задекларировал около 38,7 млн рублей, что почти втрое выше, чем было в 2016 году. При этом доход его супруги упал в 9,2 раза — до 3,7 млн рублей. Из собственности у депутата — только машина: Porshe Cayenne GTS он сменил на Porshe Panamera, а BMW X5M, судя по всему, продал. Зато в собственности супруги, к уже имеющимся участку, квартире и дому, появились Porshe, земельный участок, квартира, гараж и баня.

В 2,7 раза возросли доходы директора ОАО «Дом быта «Орион», члена фракции «Единая Россия» Владимира Михайлова и превысили 30,4 млн рублей. Доходы его супруги сократились в 4 раза и составили 3,1 млн рублей. Семейную чету можно назвать также одной из самых богатых по объектам недвижимости: депутату, к примеру, принадлежат восемь земельных участков, в долевой собственности — четыре земельных участка, два жилых дома, две комнаты, супруге — два земельных участка, две квартиры, три нежилых помещения.

Тройку самых богатых парламентариев замыкает глава фракции КПРФ Юрий Шлепнёв, возглавляющий АО «Чебоксарский опытно-экспериментальный завод «Энергозапчасть». Его доход увеличился на 19%, превысив 20,2 млн рублей. Доход его супруги значительно не изменился — 1,43 млн рублей. В собственности депутата — четыре земельных участка, четыре нежилых помещения и квартира, пять легковых машин, грузовик, прицеп, мотолодка, три понтона. Напомним, что в предыдущем созыве Шлепнев входил во фракцию ЛДПР, а в этом году стал фигурантом уголовного дела, которое впоследствии было закрыто.

Самые богатые депутатские жёны

Самая богатая — супруга бывшего вице-спикера, ныне генерального директора ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» Олега Мешкова (фракция «Единая Россия»), заработавшая свыше 41,4 млн рублей — вдвое больше, чем было в 2016 году. Сам парламентарий обеднел: он задекларировал чуть более 6 млн рублей, в то время как в 2016 году было 21,88 млн рублей. Отметим, что в собственности депутата находятся четыре земельных участка, дом, четыре квартиры, три нежилых здания, три складских помещения, гараж, подъездной путь, два объекта незавершённого строительства, здание холодильника, автовышка, девять грузовиков, автобус, два автофургона и четыре прицепа.

В 7,6 раза — до 7,57 млн рублей выросли доходы супруги главврача федерального центра травматологии Николая Николаева (фракция «Единая Россия»).

В тройке лидеров также супруга Андрея Углова с 3,7 млн рублей дохода, что в 9,2 раза меньше по сравнению с предыдущим периодом. На четвёртой позиции — супруга Владимира Михайлова с 3,069 млн рублей дохода, что в четыре раза меньше к уровню 2016 года.

Депутат

Доход за 2017 год

Доход супруга (супруги)

1 Углов Андрей 38 674 597,64 3 703 862,24

2016 год:13 853 527,11 2016 год:34 134 544,40

2 Михайлов Владимир 30 412 015,26 3 069 456,67

2016 год:11 137 059,80 2016 год:12 115 588,45

3 Шлепнев Юрий 20 224 286,74 1 431 520,58

2016 год:16 986 353,97 2016 год:1 455 800,16

4 Курчаткин Николай 19 180 378,06 103 616,47

2016 год:21 117 038,84 2016 год:808 352,72

5 Иванов Валерий 17 833 497,57 189 877

2016 год:16 071 797,83 2016 год:182 574

6 Угаслов Николай 16956139,61 134 986,43

2016 год:14 268 024,87 2016 год:135 423,64