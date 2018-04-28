Москва, 28 апреля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Идея передать Крымский мост некоему международному консорциуму — это шизофрения больных животных, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующее предложение депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова.

Цитата из х/ф «Мелкий бес». Реж. Николай Досталь. 1995. Россия Мелкий бес

«Это специфическая шизофрения этих больных животных — я имею ввиду украинских нацистов, — сказал Делягин. — Мост соединяет российский Крым с российской территорией, но принадлежать он должен — обратите внимание — международному консорциуму. Это всё, что нужно знать про их представления о собственном суверенитете. Эти люди чётко знают, что у них есть хозяева, и к Украине они ни малейшего отношения не имеют. Они хотят украсть Крымский мост даже не для себя, а для своих зарубежных хозяев. Это всё, что нужно знать про бред о независимой Украине. Они сами знают, что их не существует».

Напомним, что депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров («Блок Петра Порошенко») в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что Российская Федерация должна отдать Крымский мост через Керченский пролив в качестве «контрибуции».

Чубаров заявил, что Россия должна передать мост «консорциуму» в виде компенсации за «оккупацию» полуострова.

«Даже если допустить, что этот мост выстоит и он будет годен к эксплуатации, я не вижу никакой другой формы эксплуатации этого моста как создание специального международного консорциума, — изрёк Чубаров. — Россией как страной-оккупантом этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесённый ущерб и всё остальное этому международному консорциуму. В договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем переподчинить или возвратить. Мост — это часть той большой контрибуции в погашение ущерба, который Россия нанесла Украине».

Более того, этот субъект призвал «предупреждать» каждого, кто станет въезжать в Крым по этому мосту.

В свою очередь, замминистра по внутренней политики, информации и связи Республики Крым Вадим Первых заявил, что скорее жители полуострова должны требовать компенсации от властей Украины за «утраченные годы экономических возможностей, ущерб от блокад и языковой дискриминации».