Чита, 28 апреля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. За последние сутки площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась почти на треть, тогда как число тех, кто участвует в их тушении напротив, снизилось с 500 до 351 человека. Такой вывод можно сделать, проанализировав ежедневные сообщения регионального министерства природных ресурсов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Неконтролируемый пал

Так, если 27 апреля огнём была охвачена территория в 7108 гектаров, то сегодня горит уже 11 803 га леса. И это при том, что ликвидировано за этот же период было 12 лесных пожаров на площади около 3000 гектаров (в Читинском, Балейском, Калганском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Хилокском, Чернышевском районах). Между тем, если накануне указывалось, что в тушении пожаров участвует 500 человек и 93 единицы техники, то сегодня обозначены только 351 человек и 57 единиц техники.

Объяснение такому казусу, скорее всего кроется в официальном сообщении прокуратуры Забайкалья. Ведомство хоть и констатировало, что в 2018 году на охрану лесов от пожаров Забайкалью из федерального бюджета выделены рекордные 1,138 млн. руб., а в утверждённом сводном плане тушения пожаров прописано возможное привлечение почти 2,5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники, на деле существует большой недокомплект и того и другого.

«Даже в пределах утвержденной штатной численности «Читинская авиабаза» и «Забайкаллесхоз» укомплектованы на 50%, «Забайкалпожспас» — на 90%. То же самое касается штата отдела надзора в области защиты населения и территорий от ЧС краевого Департамента по ГО», — пояснял ранее начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин.

Кроме того, по его словам, половина и более всей техники «Забайкаллесхоза» и «Забайкалпожспаса» уже четвертый год имеет износ от 60 до 100%. Треть техники на 6 марта не была отремонтирована, несмотря на проведенные закупки запчастей.

Напомним, Забайкальском крае за период с 2010 года зарегистрировано более 7,5 тыс. лесных пожаров на площади 2,7 млн. гектар — это 12% площади всех земель лесного фонда. При этом из года в год пожароопасная обстановка существенно не улучшается.

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