Забайкалье: лесных пожаров стало больше, пожарных — меньше
Чита, 28 апреля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. За последние сутки площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась почти на треть, тогда как число тех, кто участвует в их тушении напротив, снизилось с 500 до 351 человека. Такой вывод можно сделать, проанализировав ежедневные сообщения регионального министерства природных ресурсов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Так, если 27 апреля огнём была охвачена территория в 7108 гектаров, то сегодня горит уже 11 803 га леса. И это при том, что ликвидировано за этот же период было 12 лесных пожаров на площади около 3000 гектаров (в Читинском, Балейском, Калганском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Хилокском, Чернышевском районах). Между тем, если накануне указывалось, что в тушении пожаров участвует 500 человек и 93 единицы техники, то сегодня обозначены только 351 человек и 57 единиц техники.
Объяснение такому казусу, скорее всего кроется в официальном сообщении прокуратуры Забайкалья. Ведомство хоть и констатировало, что в 2018 году на охрану лесов от пожаров Забайкалью из федерального бюджета выделены рекордные 1,138 млн. руб., а в утверждённом сводном плане тушения пожаров прописано возможное привлечение почти 2,5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники, на деле существует большой недокомплект и того и другого.
«Даже в пределах утвержденной штатной численности «Читинская авиабаза» и «Забайкаллесхоз» укомплектованы на 50%, «Забайкалпожспас» — на 90%. То же самое касается штата отдела надзора в области защиты населения и территорий от ЧС краевого Департамента по ГО», — пояснял ранее начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин.
Кроме того, по его словам, половина и более всей техники «Забайкаллесхоза» и «Забайкалпожспаса» уже четвертый год имеет износ от 60 до 100%. Треть техники на 6 марта не была отремонтирована, несмотря на проведенные закупки запчастей.
Напомним, Забайкальском крае за период с 2010 года зарегистрировано более 7,5 тыс. лесных пожаров на площади 2,7 млн. гектар — это 12% площади всех земель лесного фонда. При этом из года в год пожароопасная обстановка существенно не улучшается.
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