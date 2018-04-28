Калуга, 28 апреля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Готовность объектов Калужской области к приему сборной Сенегала — команды-участницы чемпионата мира по футболу проверил лично заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля сообщили в пресс-службе областного правительства.

Admoblkaluga.ru Мутко сажает тую

Отмечается, что в рабочей поездке по спортивным объектам московского чиновника сопровождал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и члены регионального правительства.

Виталий Мутко выступил на заседании Координационного совета по туризму при Минкульте РФ, где поставил задачи перед властями регионов, принимающих мундиаль, также он осмотрел гостиницу SK Royal Kaluga, тренировочную площадку «Спутник» и международный аэропорт «Калуга».

По предложению руководства области Мутко принял участие в акции по посадке аллеи туй вблизи нового футбольного стадиона на Тульском шоссе.

«Калуга выполнила все обязательства, которые взяла на себя в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Я благодарен за это губернатору и правительству области. Надеюсь, что у сборной Сенегала не будет никаких проблем, и останутся только приятные впечатления», — подчеркнул он.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный ФИФА перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран-участниц ЧМ — 2018.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля первый заместитель гендиректора Казанского порохового завода Ильдус Самитов подчеркнул, что на время проведения чемпионата мира по футболу предприятие приостановит опасные производства. В частности, будет приостановлена работа двух цехов — около 70% мощностей предприятия. Безопасные участки завода будут работать в штатном режиме.

Он также добавил, что сотрудники цехов, работа которых остановится, будут находится в оплачиваемых отпусках согласно ранее составленному графику. Часть сотрудников будет переведена на безопасные производства.

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