Челябинск, 28 апреля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Одиночные пикеты против агрессивного продвижения в России бренда «Солженицын» прошли в Челябинске. Участники акции потребовали прекратить прославление «ярого антисоветчика и мифотворца» как историка, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Ромашов Участник пикета

«Учим детей по Солженицыну — получаем покаянные выступления в бундестаге», «Убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ», — такие плакаты развернули активисты движения «Суть времени» на площади Ярославского.

По словам участника акции Дмитрия Пермякова, воспринимать Александра Солженицына нужно исключительно как писателя, но не исследователя и не историка. Перу Солженицына принадлежат именно художественные произведения, к которым ни в коем случае нельзя относиться, как к документальным. Художественное произведение предполагает наличие вымысла, подчеркивает активист.

«А в столь болезненных вопросах, как количество репрессированных или погибших в годы Великой Отечественной войны, вымыслу места нет. Каждая цифра — это человеческие жизни, и когда в книге, включенной в список школьной литературы, обязательной к изучению, заявляется о 110 миллионах жертв социализма, это не может не вызывать вопросы», — сказал Пермяков.

Вопросы вызывают, отмечает он, и восхищение Солженицына «свободолюбивыми» коллаборационистами, и воззвания к «новому Трумэну», который бы сбросил атомную бомбу на СССР.

«И пока подобные личности будут героизироваться, а их творчество будет подниматься на флаг, не стоит удивляться выступлению Николая Д. в бундестаге, дальше будет только хуже», — заключил пикетирующий.

Евгений Ромашов Участник пикета

«Мы потеряли великую страну, в которой жили — Советский Союз. С причинами утраты нужно серьёзно разбираться. Один известный писатель сказал: «метили в коммунизм, а попали в Россию», — отмечает активист Александр Забачёв. — Разве не был Солженицын, заявлявший о якобы 100 млн жертв советского строя, в числе стрелков, которые так метили, и так попали?».

Представлять такого деятеля моральным авторитетом, ориентиром, совестью и честью нации недопустимо. Как недопустимо воспитывать школьников на аморальности, бессовестности и лжи, подчеркнул участник протеста.

Отметим, к столетнему юбилею Александра Солженицына, который отмечается в 2018 году, в России разработан план мероприятий, посвященных его жизни и творчеству. В их числе — установка памятника писателю на Таганской улице в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты «Сути времени» начали серию пикетов против «блицкрига солженицынства» 27 апреля. В столице одиночные пикеты прошли у зданий правительства Москвы и Мосгордумы, протестные акции состоялись в десятках городов, включая Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Орел, Хабаровск, Волгоград, Севастополь.

Протестующие выступают за отмену основных мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Солженицына, исключение его произведений из обязательной школьной программы и отказ от установки памятника в Москве.