Москва, 28 апреля, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Ангела Меркель не станет защищать интересы немецкого бизнеса перед лицом своих американских хозяев, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля, комментируя версию о том, что во время своего визита в США Ангела Меркель намерена просить США освободить немецкие компании от участия в санкциях против России.

Константин Коровин. Слуга (фрагмент). 1928

«Конечно, российский рынок важен для немцев, но они прекрасно знают, кто их хозяин, и вряд ли госпожа Меркель осмелится обращаться к Дональду Трампу с такой глупостью, — сказал Делягин. — Так что она не будет защищать немецкий бизнес перед лицом своих американских хозяев. Немецкий бизнес может галлюцинировать о чём угодно, но канцлер служит не ему».

По мнению Делягина, экономическая часть переговоров Ангелы Меркель и Дональда Трампа будет касаться вопросов торговых отношений между ФРГ и США.

«Трамп уже заявил, что Германия слишком много экспортирует в США — в частности, продуктов автомобильной промышленности, — и реально речь идёт о том, чтобы ограничить немецкий экспорт в США, — пояснил экономист. — Причём это должно быть самоограничение немцев, ради того чтобы платёжный баланс между двумя странами был более выгоден американцам. Меркель же станет просить разрешить ей «Северный поток — 2», так как Трамп требует, чтобы Германия покупала не российский дешёвый газ, а американский, который в 1,7 раза дороже российского».

Есть у переговоров лидеров ФРГ и США и политическая компонента.

«В начале июня будет саммит Евросоюза, и на этом саммите впервые лидерству Меркель будет брошен вызов со стороны Эммануэля Макрона, — сказал Делягин. — Меркель хочет, чтобы Трамп назначил её любимой женой на этом саммите, как это бывало в прошлые разы. Однако прошедшая встреча Трампа с Макроном создаёт угрозу для этого положения Меркель».

Кроме того, Делягин объяснил, какое значение для Германии имеет российский рынок.

«Английский рынок будет отделяться, но непонятно, на каких условиях — возможно, экономически он останется частью единого европейского рынка, — считает экономист. — Есть рынок на 500 млн богатых человек. Это рынок Евросоюза. Он гарантирован немцам и так. Есть рынок США на 300 млн человек. Есть рынок Китая, но существенность рынка Китая заключается в том, что там производят в основном дочерние предприятия Германии, и есть рынок РФ — четвёртый по значимости для Германии, однако нужно не забывать, что Россия — это поставщик дешёвого энергетического сырья. Экономика Германии эффективна, потому что она покупает дешёвый российский газ. Если они будут покупать дорогой газ, они потеряют все свои рынки достаточно быстро».

Также он уточнил, что, поскольку Меркель не хочет, чтобы её посадили в тюрьму по возвращении из США, проект «Северный поток — 2» всё равно будет реализован.

Напомним, что на пресс-конференции, состоявшейся после встречи Меркель и Трампа, канцлер ФРГ заявила, что правительство Германии совместно с властями США оценивает эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, и по этому вопросу с администрацией США «ведётся тесная работа».

Кроме того, Ангела Меркель отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по вопросу отношения к политике России в Сирии и на Украине.

Отметим также, что ранее Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения будущего украинского транзита.