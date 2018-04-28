Иркутск, 28 апреля, 2018, 11:32 — ИА Регнум. С 11 мая 2018 года Иркутск перестанет быть одним из самых дешёвых городов России в плане проезда на общественном транспорте. Как сообщает ircity.ru, частные перевозчики Иркутска решили поднять цену на проезд в автобусах, трамваях и маршрутках с 15 до 20−25 рублей. Известно также о введении вечернего тарифа в 25 рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Водитель трамвая

Несмотря на то, что повышение планируется впервые за последние два года, инициатива вызвала недовольство пассажиров. По словам руководителя некоммерческого партнёрства «Объединение автопредприятий Иркутска», директора автотранспортного предприятия «Транс-ЛСО» Сергея Ошуркова, повышение платы — это необходимость:

«Во-первых, сейчас очень много автобусов в плохом состоянии, потому что нет возможности их восстанавливать и ремонтировать в полном объёме. Второе — дорожают запчасти и ГСМ».

Тариф в 25 рублей, по словам транспортников, вводится потому, что в вечернее время услугами общественного транспорта пользуется мало людей.

«Случается, что по некоторым маршрутам после 9−10 часов вообще нет пассажиров, и машина едет впустую туда и обратно», — пояснил Сергей Ошурков.

И тем не менее пассажиры недовольны не только повышением платы за проезд, но и грязью в транспорте, длительным ожиданием, сломанными машинами, переполненными салонами и грубым отношением со стороны водителей.

Эти проблемы руководитель признал и отметил, что объединение автопредприятий Иркутска работает по каждой жалобе и увольняет водителей за неоднократные нарушения. Что касается курения, то в Иркутске время от времени проводят необычную акцию: пассажирам сообщается, что они могут не платить за проезд, если водитель курит за рулём. После этого около 20% водителей города бросили курить, а акцию стали проводить в других городах.

Напомним, сейчас жители Иркутска платят в общественном транспорте по 15 рублей с человека, до сих пор это самая низкая стоимость проезда в России.