Проезд в общественном транспорте Иркутска станет почти вдвое дороже
Иркутск, 28 апреля, 2018, 11:32 — ИА Регнум. С 11 мая 2018 года Иркутск перестанет быть одним из самых дешёвых городов России в плане проезда на общественном транспорте. Как сообщает ircity.ru, частные перевозчики Иркутска решили поднять цену на проезд в автобусах, трамваях и маршрутках с 15 до 20−25 рублей. Известно также о введении вечернего тарифа в 25 рублей.
Несмотря на то, что повышение планируется впервые за последние два года, инициатива вызвала недовольство пассажиров. По словам руководителя некоммерческого партнёрства «Объединение автопредприятий Иркутска», директора автотранспортного предприятия «Транс-ЛСО» Сергея Ошуркова, повышение платы — это необходимость:
«Во-первых, сейчас очень много автобусов в плохом состоянии, потому что нет возможности их восстанавливать и ремонтировать в полном объёме. Второе — дорожают запчасти и ГСМ».
Тариф в 25 рублей, по словам транспортников, вводится потому, что в вечернее время услугами общественного транспорта пользуется мало людей.
«Случается, что по некоторым маршрутам после 9−10 часов вообще нет пассажиров, и машина едет впустую туда и обратно», — пояснил Сергей Ошурков.
И тем не менее пассажиры недовольны не только повышением платы за проезд, но и грязью в транспорте, длительным ожиданием, сломанными машинами, переполненными салонами и грубым отношением со стороны водителей.
Эти проблемы руководитель признал и отметил, что объединение автопредприятий Иркутска работает по каждой жалобе и увольняет водителей за неоднократные нарушения. Что касается курения, то в Иркутске время от времени проводят необычную акцию: пассажирам сообщается, что они могут не платить за проезд, если водитель курит за рулём. После этого около 20% водителей города бросили курить, а акцию стали проводить в других городах.
Напомним, сейчас жители Иркутска платят в общественном транспорте по 15 рублей с человека, до сих пор это самая низкая стоимость проезда в России.