Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Санкт-Петербург не до конца сумел выполнить майские указы президента РФ по части сокращения смертности от злокачественных опухолей. Такую информацию сообщили на заседании городского правительства в субботу, 28 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая набережная

Так, согласно данным Смольного, в 2012 году в Петербурге в год от новообразований, включая злокачественные опухоли, умирало более 250 человек на 100 тыс. жителей. К 2017 году показатель почти не изменился — 254,3 случая на 100 тыс. человек. С учетом роста численности населения, показатель составил 96,6% от плановых значений, обозначенных майским указом №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

По остальным направлениям Петербург план по сокращению смертности перевыполнил: по снижению смертности от болезней системы кровообращения — на 4,9%, от ДТП — на 60,3%, от туберкулеза — на 41,7%, младенческая смертность — на 25%.

В Смольном также отчитались о выполнении остальных майских указов. В частности, жилищные условия в городе по итогам 2017 года улучшили более 9,5 тыс. семей, плановое значение перевыполнено почти на 1%. Однако снизить стоимость квадратного метра жилья на 20% к 2018 году не удалось, на данный момент «путем ввода жилья экономического класса» удалось достичь удешевления лишь на 16,96%.

Зарплата петербургских врачей, по данным чиновников, с 2012 по 2017 год выросла в 2,5 раза и достигла 84 тыс. рублей. Зарплата соцработников выросла в 2,4 раза, достигнув 40,2 тыс. рублей. Аналогичный рост показали зарплаты и сотрудников как дошкольного, так и дополнительного образования. Первые, согласно отчету Смольного, получают в Северной столице в среднем 49,5 тыс. рублей, вторые — 53 тыс. рублей.

За последний год максимальный рост показала зарплата младшего медперсонала, увеличившись на 21% — до 36,3 тыс. рублей. Зарплата врачей за последний год увеличилась на 17,8%, соцработников — на 10,6%. Зарплата педагогов всех уровней образования превысила целевые значения.

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По словам губернатора Георгия Полтавченко, Петербургу удалось «в целом» решить задачи майских указов, вопреки кризису.

«Проделана большая работа. Цифры реальные, несмотря на все сложности прошедшего периода», — сказал губернатор, напомнив, что указы принимались в 2012 году, «когда ещё не было процессов, происходящих сегодня во внешней политике». Полтавченко признал, что каждый год подобный темп выполнения указов поддерживать «сложно», но необходимо удержать «высокую планку».

«Нельзя отпускать высоты, которые мы заняли сегодня. <…> Если стали лидерами, то не здорово отставать. Все спортом занимались, а некоторые до сих пор занимаются: когда ты бежишь первым, тебе не хочется, чтобы остальные догнали», — заметил Полтавченко.