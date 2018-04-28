Владимир, 28 апреля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. По итогам проверок владимирских торговых центров проверяющие нашли 2564 нарушения, 83% из которых носят системный характер. В 67 случаях в торговых центрах не было системы противопожарной защиты. Такие данные озвучили участники совещания в администрации региона, сообщили 27 апреля в пресс-службе администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Выход

Помимо этого, в торговых центрах проверяющие не увидели необходимого количества эвакуационных выходов (48 случаев). В целом же проблемы с запасными выходами масштабные: зачастую пути эвакуации отделаны горючими материалами, заняты какими-то помещениями.

«В отношении всех должностных лиц на объектах, где были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, органы прокуратуры возбудили 204 административных производства, внесено 179 представлений об устранении нарушений законодательства. По пяти объектам в суд направлены исковые заявления по устранению нарушений обязательных требований и о приостановлении их деятельности до устранения нарушений», — сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в области проверили более 200 торговых центров.

«Итоги неутешительны. Ни один крупный торгово-развлекательный объект не прошел проверку без замечаний», — резюмировала губернатор Светлана Орлова.

Как сообщил портал «Зебра ТВ», прокуратура направила в суд иски о приостановлении работы ТЦ «Копеечка», ТЦ «Растопчина» (все расположены во Владимире), также «КовровMALL» в Коврове. Кроме того, по данным издания, решено приостановить работу ТЦ «Гранд» и ТРЦ «Самохвал» (Владимир). Кинотеатр «Октябрь» в Муроме и ТЦ «Красная работница» в Киржаче приняли добровольное решение закрыться на время, чтобы устранить все нарушения.

Напомним, что по некоторым ТРЦ суд уже принял решение. Так, 17 апреля стало известно, что суд приостановил деятельность двух торговых центров — ТРЦ «Копеечка» и «Копеечка-Динопарк». Оба они принадлежат одному предпринимателю. В обоих были найдены многочисленные нарушения. Например, в ТРЦ «Копеечка» проверяющие увидели, что детская игровая зона находится на четвертом этаже, что, по данным прокуратуры, противоречит существующим нормативам. Кроме того, в здании нет автоматической установки пожаротушения, переходы между секциями заняты оборудованием, а эвакуационные выходы можно открыть только ключом. Нашли спасатели и прокуроры и незаконную перепланировку.

Масштабные проверки торговых центров начались в России после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». При пожаре погибли 60 человек.

При этом иногда прокуратура отказывается от своих же исков. Например, суд в Рязани не стал закрывать торговый центр «Премьер», который ранее был признан жителями города самым опасным торговым центром Рязани. Как сообщили местные СМИ, иск отозвала прокуратура, которая заявила, что все нарушения были исправлены. Масштабные нарушения были устранены фактически за несколько дней.