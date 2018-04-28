Лондон, 28 апреля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Власти Великобритании отказались от заключения с Российской Федерацией соглашения, предполагающего взаимное признание документов об образовании. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя данные британских СМИ о резком (почти на 40%) сокращении за два года количества учеников из РФ.

Джованни Баттиста Тьеполо. Отказ Армида

«На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь (в Британии) антироссийской кампании, британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян, — говорится в сообщении. — Они (граждане РФ) опасаются, что приехавшие из РФ дети окажутся в недружелюбной среде».

В посольстве РФ в Лондоне отметили, что позиция британской стороны отличается от позиции целого ряда других европейских стран.

«Великобритания (…) заблокировала заключение соглашения с РФ о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В посольстве РФ также отметили, что от граждан РФ, продолжающих учебу в Британии, поступает информация о «различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению граждан боевым веществом.

До сих пор ни одного доказательства британские власти так и не представили, однако отсутствие доказательств не помешало Лондону выслать российских дипломатов и инициировать аналогичный процесс в других странах.