Британия отказалась признавать российские дипломы об образовании
Лондон, 28 апреля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Власти Великобритании отказались от заключения с Российской Федерацией соглашения, предполагающего взаимное признание документов об образовании. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя данные британских СМИ о резком (почти на 40%) сокращении за два года количества учеников из РФ.
«На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь (в Британии) антироссийской кампании, британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян, — говорится в сообщении. — Они (граждане РФ) опасаются, что приехавшие из РФ дети окажутся в недружелюбной среде».
В посольстве РФ в Лондоне отметили, что позиция британской стороны отличается от позиции целого ряда других европейских стран.
«Великобритания (…) заблокировала заключение соглашения с РФ о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей», — отмечается в сообщении пресс-службы.
В посольстве РФ также отметили, что от граждан РФ, продолжающих учебу в Британии, поступает информация о «различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению граждан боевым веществом.
До сих пор ни одного доказательства британские власти так и не представили, однако отсутствие доказательств не помешало Лондону выслать российских дипломатов и инициировать аналогичный процесс в других странах.