Ярославль, 28 апреля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Степаненко подписал указ награждении художественного руководителя государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета медалью «За труды во благо земли Ярославской» I степени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Юрий Башмет в Ярославле

Региональные власти решили наградить музыканта за большой личный вклад в развитие Ярославской области, способствующий ее культурному благополучию.

Юрий Башмет с 2009 года проводит в Ярославской области музыкальный фестиваль. В этом году он пройдет с 1 по 9 мая. За десять лет своего существования фестиваль в Ярославле стал одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России.