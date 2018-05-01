Санкт-Петербург, 1 мая, 2018, 19:00 — ИА Регнум. В галерее «Борей» сегодня, 1 мая, открылась выставка пермского художника Ивана Лукиных«Удел». На экспозиции представлены работы, выполненные в редком жанре фотореализма. Организатор выставки — музей современного искусства PERMM, куратор — художник Пётр Белый. Экспозиция продлится до 12 мая.

Арт-ценрт «Борей» «Путешественница в красном». Работа Ивана Лукиных

Арт-ценрт «Борей» «Перемещение вдоль ювелирного магазина». Работа Ивана Лукиных

Иван Лукиных — единственный представитель пермского арт-сообщества, который работает в направлении фотореализма. Не прибегая к критике общества, он отображает моменты повседневной городской жизни.

«Героями холстов и рисунков Ивана Лукиных становятся гопники и скучающие горожанки — неизменные для провинциального пейзажа и в бесстрастной констатации их образа подобные рекламным щитам, гаражам или серым «панелькам» городских окраин», — отметила заместитель руководителя отдела по научным исследованиям PERMM Анна Суворова.

Арт-ценрт «Борей» «Перемещение вдоль ювелирного магазина». Работа Ивана Лукиных

Как отметил Пётр Белый, традиция познания мира художником обычно несет гуманистический пафос Возрождения. Перенесенная в среду тотального урбанизма, она обостряет различие между смотрящим и происходящим, доводя до абсурда точность воспроизведения.

Арт-ценрт «Борей» «Проба пера». Работа Ивана Лукиных

В фондах музея PERMM находятся пять живописных произведений автора: «Сибирская, 6», «Крохалевка» и триптих «Перемещение в пространстве и времени вдоль ювелирных салонов». Работы художника также хранятся в собрании музея современного искусства «Эрарта» и в частных коллекциях.

Арт-ценрт «Борей» «Сибирская, 6». Работа Ивана Лукиных

Арт-ценрт «Борей» «Перемещение вдоль ювелирного магазина». Работа Ивана Лукиных

Творческая карьера Ивана Лукиных началась еще до Пермской культурной революции, которая берет начало в 2008 году с выставки «Русское бедное» и из которой годом позднее родился музей современного искусства PERMM. Именно с появлением музея художник тал активно представлять свои работы на выставочных площадках Перми и всей России.