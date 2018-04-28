Сана, 28 апреля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Удар арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по столице Йемена Сане привел к гибели 38 хуситов, сообщает 28 апреля Al Arabia.

Сальвадор Дали. Лицо войны. 1940

Среди погибших были сотрудники правоохранительных органов, а также представители службы безопасности страны.

Удар пришелся по зданию министерства внутренних дел Йемена, когда в нем проходило заседание, посвященное похоронам председателя Верховного Политического совета Йемена Салеха ас-Самада, убитого коалицией на прошлой неделе.

На заседании присутствовали высокопоставленные чиновники министерства, которые и являлись целью для коалиции. После нападения сотрудники правопорядка провели серию рейдов, в результате чего были задержаны некоторые представители военных.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году после того, как хуситы свергли президента Мансура Хади и захватили большую часть государства, включая столицу Сану.

Хади, бежавший в Саудовскую Аравию, попросил Эр-Рияд о поддержке, в результате чего в конфликт вмешалась арабская коалиция, что привело к эскалации насилия, не прекращающегося и по сей день.