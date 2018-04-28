Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжается масштабный ремонт главной городской магистрали — Невского проспекта — начавшийся две недели назад, 13 апреля. Невский проспект ремонтируют в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Поздно вечером в субботу, 28 апреля, закроется для движения общественного и частного автотранспорта, пожалуй, самый популярный участок Невского проспекта — от Адмиралтейского проспекта (не включая перекресток) до Садовой улицы (включая перекресток).

Эта часть Невского проспекта будет закрыта с 23:00 28 апреля по 06:00 1 мая. Причем, в связи с закрытием перекрестка, движение всех видов транспорта по Садовой улице также будет невозможно.

Следующее перекрытие запланировано на 23:00 2 мая. С этого часа до полудня 4 мая закроется движение по Невскому проспекту от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта (без выхода на перекресток). Движение по Садовой улице также будет невозможно.

В последующие дни Невский проспект продолжат ремонтировать и частично перекрывать для движения всего транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт Невского проспекта пройдет в два этапа: 1-й этап — от Дворцового моста до площади Восстания — в срок до 13 мая; 2-й этап — от площади Восстания до площади Александра Невского — после проведения Чемпионата мира по футболу. Общая стоимость ремонтных работ составляет 243 млн рублей.

Гарантийный срок на новое дорожное покрытие составит семь лет, при этом гарантийный срок верхнего слоя (слоя износа) — три года. Последний раз Невский проспект ремонтировали в 2013 году.