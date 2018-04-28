Ярославль, 28 апреля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Руководство ярославского полигона «Скоково» предоставило членам экспертной группы по мониторингу экологической ситуации на полигоне договор, по которому московское ГУП «Экотехпром» ввозит твердые коммунальные отходы в Ярославскую область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Экспертная группа

Это было одним из главных требований общественников, которые на этой неделе посетили полигон и ознакомились с его работой.

«Копия договора у меня на руках. В нем оговорены сроки перевозки: с 17 апреля до 31 декабря 2018 года. Также оговорен объем ввозимых отходов — не более 320 тонн в сутки. Это порядка 64 тысяч тонн за время действия договора», — рассказала руководитель экспертной группы Сахиба Калаева.

Как пояснили членам экспертной группы, это одна из компаний, которая сегодня привозит мусор в Ярославль. Другие столичные предприятия в настоящее время оценивают экономическую целесообразность транспортировки ТБО из Москвы. Всего в регион до конца года могут привезти не более 200 тысяч тонн отходов.

На встрече с руководством ОАО «Скоково» и департамента охраны окружающей среды и природопользования члены экспертной группы получили ответы и на другие вопросы, которые возникали у них в ходе рабочей поездки на полигон.

«Хотела бы выразить благодарность за то, что меня пригласили побывать на полигоне, изучить документацию и задать интересующие вопросы. Сложившаяся ситуация подтолкнула жителей к осознанию экологических проблем. Все начали задумываться о том, каким воздухом мы дышим, какую воду пьем. И надо попытаться направить эту ситуацию в конструктивное, созидательное русло. В первую очередь, на мой взгляд, надо наладить раздельный сбор отходов», — приводит слова члена экспертной группы, градозащитницы Елены Богдановой портал правительства Ярославской области.

Экспертная группа продолжит свою работу.