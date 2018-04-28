Вашингтон, 28 апреля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Судьба захваченных в Сирии и переданных России крылатых ракет США незавидна — Москва будет использовать их в качестве подопытных кроликов. На них будут ставиться эксперименты, как на морских свинках. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.

Tim Evanson Ракеты Tomahawk Block IV

Сначала ракету прикрепят к испытательному стенду, чтобы инженеры могли изучить её систему наведения.

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«Эта первая оценка — только начало долгой «смерти» пленной ракеты», — пишет издание, отмечая, что бесконечным испытаниям ракету могут подвергать годами, в результате привести к героической, но «самоубийственной гибели» ракеты.

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По мнению редакции издания, значение обломков полученных Россией американских крылатых ракет не в их использовании для совершенствования российского вооружения.

«Реальная ценность захваченной ракеты заключается не в создании аналогичной ракеты. Ценность возникает, когда вы изучаете оружие противника, чтобы выяснить, как его уничтожить», — пишет Popular Mechanics.

При этом ставятся под сомнение заявления Минобороны РФ, показавшего обломки американских ракет. Издание утверждает, что слова военного ведомства нельзя принимать за чистую монету. Напомним, ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России Сергей Рудской представил убедительные доказательства неэффективной атаки США. Он заявил, что часть американских «умных» ракет не просто была сбита, а вышла из строя в момент подлета к целям. Рудской также пояснил, что полученные образцы американских вооружений позволят России усовершенствовать собственные системы противоракетной обороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по правительственным военным базам, а также по гражданским объектам в Сирии. Позднее Минобороны РФ выпустило доклад, в котором сообщалось, что большая часть ракет была нейтрализована сирийскими ПВО — более 70 из свыше сотни ракет. Выяснилось, что две ракеты не разорвались и упали на территории Сирии. Сирийская сторона передала их в Москву для изучения.

При этом Пентагон отказался признать, что показанные российским Генштабом фрагменты «Томагавков» — те самые, что применялись для атаки на объекты в Сирии, назвав заявления военного ведомства РФ «абсурдными».