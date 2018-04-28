Санкт-Петербург, 28 апреля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Петербургское госпредприятие «Пассажиравтотранс» закупит 61 новый автобус большого класса на газомоторном топливе. Сумма контракта составит 912,5 миллиона рублей.

Avtobus.spb.ru Автобусы на газе в Петербурге

Эти деньги будут перечислены победителю конкурса, ООО «Бакулин Моторс Групп» (ранее — ГК «Волгобас»), сообщил в субботу, 28 апреля телеканал «Санкт-Петербург». Начальная (максимальная) сумма контракта составляла 917 млн рублей.

«В Северную столицу должны прибыть низкопольные односекционные автобусы, рассчитанные на перевозку не менее 88 человек. Работать они должны на газе», — отмечает источник.

Все автобусы должны быть поставлены в Петербург до 30 сентября 2018 года.

Как отмечают в «Пассажиравтотрансе», в списке требований к автобусам — низкий уровень пола, приспособленность автобусов для нужд маломобильных пассажиров, а также оборудование для оплаты проезда банковскими картами. Это будет самая крупная закупка газовых автобусов.

Ранее, в 2016 году, комитет по транспорту Санкт-Петербурга закупил 47 единиц. В общей сложности «Пассажиравтотранс» уже использует 102 автобуса на компримированном газе.

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Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербурге будут предприняты дополнительные меры, стимулирующие перевод транспорта на газомоторное топливо. «Государственные учреждения и транспортные компании планируют приобрести 997 автотранспортных средств, работающих на газовом топливе», — отмечали в Смольном в мае 2017 года.

Напомним, Санкт-Петербург и «Газпром» в январе 2017 года договорились, что продолжат развивать рынок газомоторного топлива в Северной столице, а также способствовать увеличению количества автотранспорта на природном газе.