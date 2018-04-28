Москва, 28 апреля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. В ответ на требование депутата верховной рады Рефата Чубарова передать Украине Крымский мост в качестве компенсации за «оккупацию» полуострова, депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик предложил Чубарову самостоятельно изготовить документ о собственности на сооружение. Об этом сообщает 27 апреля RT.

Most.life Концептуальное изображение Крымского (Керченского) моста

Отметим, ранее лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил в интервью интернет-порталу «Обозреватель», что Крымский мост должен стать частью «большой контрибуции» в погашении ущерба от «оккупации» Россией Крыма.

По мнению Дмитрия Белика, поскольку ранее украинские политики «в один голос кричали, что моста не будет», и что российская сторона «рисует мост в Photoshop», то теперь им следует самим себе «изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного».

«Со стороны России подобных действий они не дождутся, мы это прекрасно понимаем», — подчеркнул он.

По словам депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека, контрибуцию платят побеждённые страны, а инициатива Чубарова относится к области психиатрического раздвоения личности.

«У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своём мире он моет сапоги в территориальных водах РФ, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю», — цитирует его слова агентство.

Напомним, в Крыму в 2014 году прошел референдум, по результатам которого полуостров абсолютным большинством голосов жителей региона вернулся в состав России. Пришедшие к власти в Киеве бандеровцы и их приспешники не признали результаты голосования и объявили блокаду российского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти РФ заявили о строительстве моста через Керченский пролив практически сразу после воссоединения России с Крымом. В настоящее время автомобильная часть сооружения построена, к 2019 году будет готова и его железнодорожная часть.

В то, что строительство моста действительно идёт, достаточно долгое время не верили на Украине. Когда не верить в это стало уже невозможно, на Украине стали утверждать, что мост ненадежный и вот-вот рухнет. Теперь на Украине предлагают мост отобрать.

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