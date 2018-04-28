Берлин, 28 апреля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Почти половина немцев считает более серьезной угрозой миру президента США Дональда Трампа, нежели северокорейского лидера Ким Чен Ына. Такие результаты показал опрос, проведенный международным институтом исследования общественного мнения YouGov по заданию немецкого информационного агентства DPA. Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу, 27 апреля, подобной точки зрения придерживаются 48% респондентов, в то время как за кандидатуру лидера КНДР Ким Чен Ына в качестве наиболее заметной угрозы миру высказались 21% участников.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Две трети немцев также полагают, что отношения между Соединенными Штатами и Германией заметно ухудшились после вступления Трампа в должность президента США, а по мнению 62% опрошенных, германо-американские отношения сейчас находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны. Еще 17% участников опроса каких-либо изменений в отношениях между двумя государствами не заметили. И только 2% респондентов считают, что отношения с США, напротив, улучшились.

Участникам исследования также предлагалось прокомментировать существующую политику Берлина в отношении США и России. Согласно результатам, 38% опрошенных считают, что Германии следует жестче критиковать деятельность Дональда Трампа, и лишь 14% респондентов предлагают Берлину свое отношение к американскому президенту смягчить.

В то же время слишком жесткой политику ФРГ в отношении России считают 29% опрошенных, а слишком мягкой — 19%. С нынешней позицией Берлина при этом полностью согласились порядка 29% участников.

Напомним, что 27 апреля, состоялся второй официальный визит федерального канцлера Ангелы Меркель в США с начала президентского срока Дональда Трампа. В рамках двусторонней встречи предполагается обсудить такие важные вопросы, как кризис в Сирии, иранское ядерное соглашение и, не в последнюю очередь, угроза торговой войны между США и Европой.

Напомним также, что накануне визита в Вашингтон почти 80% немецких фирм, сотрудничающих с Россией, призвали канцлера ФРГ заступиться за немецкий бизнес в РФ и выступить против санкций США в отношении России.