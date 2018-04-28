Москва, 28 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Москва критически отреагировала на заявление постпреда США в ООН Никки Хейли о сокращении числа стран-членов Организации Объединённых Наций, которые солидарны с позицией Вашингтона.

Council.gov.ru Мария Захарова

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Опасения по поводу признания Хейли высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что за мир становится страшно, «когда он в руках таких людей».

Напомним, ранее сообщалось, что США платят 22% в бюджет всемирной организации. Однако Хейли посетовала, что, несмотря на эту щедрость, страны-члены ООН голосовали вместе с Вашингтоном только в 31% случаев. Дипломат отметила, что «это самый низкий показатель с 2016 года», назвав такой отклик на американские инвестиции «неприемлемым».

Таким образом, считает Мария Захарова, представитель политического руководства США, призналась, что «международную солидарность это государство покупает и лояльность имеет вполне конкретную цену». При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила Хейли о неуплаченных США взносах за последние несколько лет, объём которых превышает 2,2 млрд долларов. Захарова уточнила, что задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году превысила 938,3 млн долларов, а госдолг Соединённых Штатов составляет 21 триллион долларов (106% ВВП страны).

«Исходя из вашей логики, с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен», — написала Мария Захарова на своей странице в Faсеbook.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях государственный департамент Соединённых Штатов подготовил доклад, в котором отмечается, что за 2017 год поддержка Вашингтона в Генассамблее ООН сократилась на 10%, а позицию США большинством государств — членов ООН поддержали только в 31% случаев. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли при этом отметила, такой отклик на американские инвестиции (Соединённые Штаты платят в бюджет ООН 22% от суммы всех взносов, то есть больше, чем три последующих страны-донора вместе взятые — прим. ИА REGNUM) назвала «неприемлемым».